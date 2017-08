Retriever vahvistaa media-analyysitiimiään

7.8.2017 12:58 | Retriever Suomi Oy

Eevi Alanissi Retrieverin analyysitoiminnan vetäjäksi. Liiketoiminta kasvaa voimakkasti.

FM Eevi Alanissi on nimitetty Retriever Suomen media-analyysitoiminnan vetäjäksi 7.8.2017. Alanissi on aiemmin toiminut mm. STT:ssä mediapalveluiden esimiehenä sekä STT Viestintäpalveluissa media-analyytikkona ja asiakaspäällikkönä.



- Olen erittäin tyytyväinen että saamme Eevin mukaan kehittämään Retrieverin analyysitoimintaa Suomessa. Tämä toimintamme alue kasvaa voimakkaasti ja olemme viime marraskuun aloituksemme jälkeen saaneet kymmeniä uusia asiakkaita joiden joukossa on johtavia suomalaisia yrityksiä, kertoo Retriever Suomen toimitusjohtaja Mika Roman.



- On erittäin kiinnostava haaste päästä kehittämään Retrieverin analyysitoimintaa kun yritys on vielä alkutaipaleella. Olemme hyvässä vauhdissa, mutta uskon että meillä on annettavaa vielä suuremmalle joukolle asiakkaita, sanoo Retriever Suomen analysis manager Eevi Alanissi.

Retriever on Pohjoismaiden johtava mediaseuranta ja -analyysiyritys joka toimii kaikissa Pohjoismaissa. Suomessa Retriever on toiminut marraskuusta 2016 lähtien. Retriever Suomi Oy on Retrieverin ja STT:n omistama yhteisyritys.