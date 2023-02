RIA ja RKL vaativat nopeaa reagointia uhkaavaan taantumaan

Riittävän asuntorakentamisen jatkuvuus voidaan turvata tonttien tarpeen mukaisella kaavoituksella sekä rakennusmääräyksien sujuvoittamisella. Niin ikään asuntojen tukijärjestelmissä tulee huomioida eri hallintamuodot tasapuolisesti. Julkisesti tuettava asuntotuotanto on mitoitettava ja ajoitettava asuntotorakentamisen suhdannevaihteluja tasaavasti.



Huolimatta asuntoaloitusten korkeasta määrästä on tarjonta ollut paikoin riittämätöntä vastaamaan kysyntään. Energiakriisin, korkojen nousun ja kasvavan inflaation seurauksena rakentaminen vähenee lähitulevaisuudessa. Väestöennusteisiin pohjautuvan arvion perusteella kuitenkin seuraavan hallituskauden aikana tarvitaan noin 140 000 uutta asuntoa.



Tähän tarpeeseen vastaavan tuotantomäärän ylläpitäminen edellyttää johdonmukaisia poliittisia toimia, sekä asuntotuotannon, maankäytön ja liikenneverkon investointiohjelmien sitomista toisiinsa. Noin 20 prosenttia Suomen työllisistä saa elantonsa kiinteistö- ja rakentamisalalta.



Korjausrakentaminen ratkaisee rakennuskannan energiatehokkuuden



Korjausrakentamisen merkitys korostuu, kun etsitään keinoja säästää energiakustannuksissa ja päästöjen vähentämisessä. Asuinrakennusten arvioitu korjaustarve vuosina 2022–2050 on noin 7,8 miljardia euroa vuodessa. Suurin päästövähennyspotentiaali on olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisessa. Rakennetun ympäristön osuus Suomen energiankäytöstä on 35 prosenttia ja päästöistä 30 prosenttia.



RIA ja RKL vaativat myös, että tulevalla hallituskaudella valtion on tuettava taloudellisesti asuntoyhteisöjen investointeja energiatehokkuuden parantamiseksi ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. Liitot ehdottavat kotitalousvähennyksen laajentamista koskemaan asunto-osakeyhtiöiden energiaremontteja. Energia-avustusten tulee jatkossa olla myös vapaarahoitteisen vuokra-asuntotuotannon saatavilla.



Nopeaa uudistusta kaipaavat lisäksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARA:n perusparannuslainoihin liittyvät takausehdot, joiden avulla korjausinvestoinnit toteutuvat ajallaan.



Huoltovarmuus turvattava väyläinvestoinneilla



Väyläverkoston miljardien eurojen investointivaje vaarantaa tällä hetkellä Suomen huoltovarmuutta. Toimiva liikenneverkko on myös teollisuuden kilpailukyvyn keskeinen perusta.



RIA ja RKL vaativat, että seuraavalla hallituskaudella on luotava kunnianhimoinen väylävisio ja varmistettava riittävä rahoitus sekä liikenteelle että infrastruktuurille.



