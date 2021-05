Riipputangon vaihtotyö Kirjalansalmen sillalla sujui suunnitelmien mukaisesti

Jaa

Kirjalansalmen sillalta vaihdettiin huonokuntoinen riipputanko keskiviikon ja torstain vastaisena yönä. Valmistelevia töitä tehtiin alkuviikko ja jälkityöt jatkuvat tämän viikon loppuun. Tämän jälkeen puretaan vielä sillan kannen alapuoliset työtelineet. Uuden riipputangon kiristystöiden ajaksi raskaan liikenteen kulku keskeytettiin sillalla. Ennakkotiedotus liikennerajoituksista oli mennyt hyvin perille, eikä sillan edustalla ollut raskaita ajoneuvoja jonossa liikennekatkon aikana. Liikennekatko jäi arvioitua lyhyemmäksi ja kesti lopulta vain 3 tuntia. Riipputangon vaihtotyö sujui kokonaisuudessaan suunnitelmien mukaisesti eikä töiden aikana tapahtunut suuria yllätyksiä.

Seuraavaksi irrotettu riipputanko kuljetetaan Tampereen teknilliseen korkeakouluun, jossa sen lujuus testataan koevedolla laboratoriossa. Sen perusteella pystytään paremmin arvioimaan myös muiden riipputankojen kuntoa. Koeveto tullaan tekemään kesäkuun aikana. Sen jälkeen päätetään mahdollisista jatkotoimista. Sillan kuntoa seurataan säännöllisesti ja havaittujen vaurioiden korjauksia tehdään tarpeen mukaan. Riippusiltojen kunnon kehittymistä ei pystytä ennustamaan tarkalleen etukäteen.

ELY-keskus muistuttaa liikennerajoitusten noudattamisen tärkeydestä sillalla

Sillalle on asetettu 50 km/h nopeusrajoitus ja raskaan liikenteen 60 m etäisyys toisista ajoneuvoista. Lisäksi erikoiskuljetusten massoja on rajoitettu. Raskaat ajoneuvot aiheuttavat suurimmat liikkeet sillan kannelle ja riipputangoille. Yksittäisen raskaan kuljetuksen (76 t) merkitys sillan liikkeille ja rasitukselle on suuri. Siksi asetettujen rajoitusten noudattaminen on äärimmäisen tärkeää. Ajonopeuden ohella myös raskaiden ajoneuvojen etäisyydellä on huomattava merkitys sillan rasitukselle. Rajoitusten noudattaminen on äärimmäisen tärkeää, jotta niitä ei jouduta kiristämään. ELY-keskus keskustelee myös poliisin kanssa nopeusvalvonnan järjestämisestä siltapaikalla. Tavoitteena on ennalta ehkäistä ylinopeuksia sillalla.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, siltainsinööri Jari Nikki, p. 0295 022 816