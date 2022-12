Riistavaroitusjärjestelmän pilotti on käynnistynyt valtatie 12:lla Tottijärvellä

Lounais-Suomen vahva valkohäntäpeurakanta ulottuu Pirkanmaan lounaisosiin. Myös hirvikanta on Pirkanmaalla elinvoimainen. Hirvieläinten määrä vaikuttaa voimakkaasti onnettomuusmääriin. Riista-aidoilla voidaan hillitä onnettomuuksia aidan kohdalla, mutta kokonaan eläinten kulkua ei niillä voida estää, eikä tulekaan estää. Uusien riista-aitojen kohdalla eläinten kulkureitti ja sen myötä onnettomuudet siirtyvät esimerkiksi riista-aidan päihin.

Viiden vuoden tarkastelujaksolla 2017–2021 Pirkanmaan hirvieläinonnettomuuksien kokonaismäärä on lievästi laskusuuntainen. Eläinlajeittain onnettomuusmäärissä on tapahtunut voimakkaampia muutoksia. Valkohäntäpeurojen onnettomuusmäärä on saatu laskuun kannanhoidollisin toimin, mutta samanaikaisesti metsäkaurisonnettomuudet ovat kasvaneet. Liikenneturvallisuuden näkökulmasta suuntaus on positiivinen, sillä metsäkaurisonnettomuudet eivät tyypillisesti johda henkilövahinkoihin.



Hirvieläimistä varoitetaan liikennemerkein paikoissa, joissa on tunnettu eläinten tienylityspaikka tai onnettomuushistoriaa sekä vähintään 70 km/h nopeusrajoitus. Varoittamisen tavoitteena on sekä estää onnettomuuksia että lieventää niiden vaikutuksia. Eri hirvieläimet käyttäytyvät eri tavoin ja eläimen koon vuoksi myös onnettomuuksien vakavuudessa on suuria eroja. Eläinten erot huomioidaan varoitusmerkkien käytössä. Kohdissa, joissa on tapahtunut ainoastaan valkohäntäpeura- tai metsäkaurisonnettomuuksia, voidaan varoittaa kauriseläinliikennemerkillä. Sen sijaan peuravaarateillä paikoissa, joissa on myös hirvionnettomuushistoriaa, käytetään hirvivaroitusmerkkiä.

Pilottikohteen valinta

Pilottikohteen valinnassa painotettiin mahdollisimman hyvää vaikuttavuutta. Valintakriteereinä oli suuri liikennemäärä, kesäisin 100 km/h nopeusrajoitus, riista-aidan aukon tai pään läheisyys sekä onnettomuushistoria.

Vuonna 2019 valtatie 12:lle rakennettiin Sastamalan ja Nokian väliin kolme uutta riista-aitaosuutta Hyrkkiin, Kärppälään ja Sarkolaan. Hirvieläinonnettomuudet ovat laskeneet riista-aitojen kohdalla radikaalisti. Onnettomuustietojen pohjalta Sarkolan riista-aidan kohdalla on havaittavissa hirvien ja muiden hirvieläinten kulkureitin siirtyminen muutaman sadan metrin päähän Sarkolan riista-aidan päästä. Uusi ylityspaikka on otollinen kohde selvittää ensivaiheessa optimaalista varoitusta ja ennen kaikkea seuraavassa vaiheessa pilotoitavaa tutkapohjaista hirvien liikkeisiin pohjautuvaa reaaliaikaista varoitusta.

InnoTrafikin optimaalisessa varoitusjärjestelmässä hyödynnetään onnettomuushistoriatietoa merkityksellisimpien varoitusajankohtien korostamiseksi. Hankkeen ensivaiheessa pilotoidaan samanaikaisesti kahta erilaista optimaalista varoitusta, eli hirvi- ja valkohäntäpeuraoptimointia. Riista-aidan päässä on tapahtunut viime vuosina runsaasti sekä valkohäntäpeura- että hirvionnettomuuksia. Tässä optimointi on tehty hirvionnettomuuksien perustella, sillä hirvionnettomuuksissa vakavien seurausten riski on suurempi kuin peuraonnettomuuksissa. Läheisellä Pohjanloukon peltoaukealla sen sijaan ei ole tapahtunut lainkaan hirvionnettomuuksia, joten optimointi voidaan tehdä kohdassa runsaslukuisina liikkuvien valkohäntäpeurojen ehdoilla.

Muista myös perinteiset hirvieläinvaroitukset

Välkky-varoitusjärjestelmä tehostaa hirvieläimistä varoittavan merkin havaittavuutta korkeimman riskin aikoina. Hirvet ja valkohäntäpeurat käyttäytyvät eri tavoin, joten myös Välkky-järjestelmä on aktiivisena hirvi- ja kaurisvaroitusalueilla eri aikoihin.



Eläinten liikehdintää ei voida täysin ennakoida, joten hirvieläimistä varoittavien merkkien kohdalla on aina syytä valpastua ja muistaa noudattaa nopeusrajoitusta. Myös silloin, kun tien varressa näkyy tavallisia hirvieläimistä varoittavia merkkejä tai passiivisessa tilassa olevia Välkky-merkkejä.