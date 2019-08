Riitta Nelimarkan näyttely tuo väri-ilottelua Kimmo Pyykkö -taidemuseoon -näyttely avautuu 21.9.

Syksyllä 2019 Kimmo Pyykkö -taidemuseossa nähdään omaleimaisen ja monipuolisen taiteilijan, professori Riitta Nelimarkan näyttely Bardo Bardo - teoksia alitajunnan labyrinteistä. Nelimarkan alter ego Elise seuralaisineen ja muut tarinalliset hahmot valloittavat taidemuseon näyttelytilat. Riitta Nelimarkan näyttely on esillä Kimmo Pyykkö -taidemuseossa 21.9.2019 – 5.1.2020.

Taidemuseon kaksi kerrosta kattava näyttely esittelee taiteilija Riitta Nelimarkan teoksia noin kymmenen vuoden ajalta: villareliefejä, piirustuksia, grafiikkaa, maalauksia, photomontaaseja, animaatioita ja lasi- sekä villaveistoksia, joista uusimmat ovat vuodelta 2019. Teoksissa seikkailevat semifiguratiiviset hahmot, kuten Riitta Nelimarkan alter ego Elise. Riitta Nelimarkalle on ominaista taitava piirtäminen, hehkuvat värit, liikkeen olomuoto, vahva käsitys kuvallisen ilmaisun ydinseikoista sekä kaunokirjallisuutta hipovat teosnimet.Esillä on teoksia sarjoista Apollon, Elise loves life, Easy Living, Erootteja, The Peace Family, Alchemy girls, Preludes ja Magique.

Professori Riitta Nelimarkka – monipuolinen taiteilija

Riitta Nelimarkka (s. 1948 Helsingissä) on kuvataiteilija, kirjailija ja animaatio-elokuvaohjaaja, joka on suorittanut taiteen tohtorin tutkinnon (DA) Taideteollisessa korkeakoulussa. Hänelle myönnettiin professorin arvonimi vuonna 2008.

Hän on opiskellut myös öljymaalausta Vapaassa taidekoulussa ja Lécole des Beaux-Artissa Pariisissa, valokuvausta, elokuvaa ja taidekasvatusta Tukholman Konstfackenissa, elokuvaa Taideteollisessa oppilaitoksessa, musiikkitiedettä ja pedagogiikkaa Helsingin yliopistossa sekä pianonsoittoa Sibelius-Akatemian nuoriso-osastolla.

Nelimarkan laajaan tuotantoon kuuluu animaatioita - mm. Suomen ensimmäinen pitkä animaatio Seitsemän veljestä yhdessä Jaakko Seeckin kanssa -, dokumenttielokuvia, piirustuksia, maalauksia, taide- ja runokirjoja, jättiläiskokoisia taidetekstiilejä, fotomontaaseja ja lasiteoksia.

Näyttelyn oheisohjelma

Näyttelyn monipuolisessa oheisohjelmassa on syksyn mittaan tarjolla muun muassa Riitta Nelimarkan taiteilijatapaaminen, Riitta Nelimarkan animaatio- ja henkilökuvaesityksiä, ryijy-luentoja ja -kurssi, Lasten lauantai -opastuksia, Vauvan kanssa museoon -opastus sekä useita senioripäiviä sekä opastuksia. Tarkemmat tiedot oheisohjelmasta nettisivuiltamme kimmopyykkotaidemuseo.fi

