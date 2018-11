Rikas ja rakas Helsingin luonto – kuinka säilytetään sen monimuotoisuus?

Millainen on suhteesi Helsingin luontoon? Missä sijaitsevat Helsingin luonnon rikkaudet? Tiedätkö jonkin paikan, jossa kasvillisuus tai eläimistö on erityisen monipuolista tai missä se on selvästi vähentynyt? Onko sinulla ideoita, miten Helsingin luonnon monimuotoisuutta voidaan lisätä? Mitä kaupungin tulisi tehdä?

Mustikkamaa. Kuva: Hanna Seitapuro.

Helsingin kaupunki päivittää Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmaa. Kaupunki haluaa löytää ja kehittää toimintoja ja toimintatapoja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi puistoissa, rannoilla, merellä, joissa, niityillä, metsissä, pihoilla ja muilla viheralueilla, mutta myös tiiviisti rakennetuissa ympäristöissä. Vastaa kyselyyn ja kerro ajatuksesi siitä, kuinka Helsingin luonto voidaan säilyttää mahdollisimman monipuolisena ja elinvoimaisena. Kysely löytyy osoitteesta http://mpt.link/lumo, ja siihen voi vastata 9.12.2018 saakka. Kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan Lumoava Helsinki – 200 luontoelämystä -kirjoja.

Yhteyshenkilöt

Mustikkamaa. Kuva: Hanna Seitapuro.