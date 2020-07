Rikhardinkadun kirjasto avataan korjaustöiden jälkeen 10.8.2020

Rikhardinkadun kirjasto on ollut korjaustöiden vuoksi suljettuna juhannuksesta lähtien. Kirjasto avataan töiden viivästymisen vuoksi viikko ilmoitettua myöhemmin, eli maanantaina 10.8.2020.

Kirjastossa on kesän kuluessa tehty lähinnä LVI-tekniikkaan liittyviä korjaustöitä. Myös asiakasopasteita on uusittu.



Kirjasto (osoite Rikhardinkatu 3) on 10.8. lähtien avoinna maanantaista torstaihin klo 8-20 ja perjantaisin klo 8-18. Lauantaisin kirjasto on avoinna klo 10-16 ja sunnuntaisin klo 12-18.



Rikhardinkadun kirjasto valmistui vuonna 1882. Rakennus on Pohjoismaiden vanhin nimenomaan kirjastokäyttöön rakennuttu talo.