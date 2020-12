Torstaina 17.12.2020 lähettämämme lehdistötiedotteen tiedoista poiketen Rikhardinkadun kirjasto ei ole avoinna jouluaattona 24.12.2020. Jouluaattona ja -päivänä sekä tapaninpäivänä kaikki Helsingin kirjastot on suljettu.

Jouluaaton aattona 23.12., uudenvuodenaattona 31.12. ja loppiaista edeltävänä päivänä 5.1. useimmat kirjastot menevät normaalia aikaisemmin kiinni. Uudenvuodenpäivänä 1.1. kaikki kirjastot on suljettu. Loppiaisena 6.1. keskustakirjasto Oodi on avoinna klo 12–18, muut kirjastot on suljettu loppiaisena.

Oman lähikirjaston aukioloajat voi tarkistaa osoitteesta helmet.fi/kirjastot.

Helsingin kaupunginkirjaston kirjastoissa on voimassa rajoitetut palvelut ainakin 10.1.2021 asti.

Kirjastoissa on mahdollista:

- Lainata ja palauttaa kirjoja ja muita aineistoja itsepalveluautomaatilla

- Noutaa varattua aineistoa varaushyllystä

- Lainata aineistoja rajatuista valikoima- ja teemahyllyistä automaattien luota

- Asioida pikaisesti asiakastietokoneilla välttämättömissä asioissa

Kirjastossa asioidessa täytyy käyttää kasvomaskia, jos sille ei ole terveydellistä estettä.

Pahoittelemme tiedotteeseen lipsahtanutta virheellistä aukiolotietoa.