Rikollispomon leski Satu Andersson kertoo uutuuskirjassa elämästään ammattirikollisena

Satu Andersson teki jo 15-vuotiaana kyseenalaista historiaa joutuessaan kautta aikain nuorimpana naisena vankilaan videoliikkeeseen tehdystä murrosta. Hän liittyi jäseneksi kovan luokan rikollisjengeihin jo nuorella iällä. Andersson alkoi myös käyttää ja myydä amfetamiinia ja pyörittää aina vain suurempaa huumekauppaa.

Andersson on viettänyt suurimman osan aikuisiästään vankilassa, missä hän on kasvattanut lapsiaankin: hänellä on kaksi tytärtä ja viisi lastenlasta. Hänen pitkäaikaisin aviomiehensä oli tunnettu rikollispomo Raimo Andersson, yksi rikollisjärjestö M.O.R.E.:n jäsenistä, joka surmattiin raa’asti kotipihallaan.

Kirjassa Andersson kertoo avoimesti värikkään elämänsä. Ääneen pääsee myös hänen lähipiirinsä; sisarukset, lapset ja ystävät. Kertomusta taustoittavat otteet Anderssonin vankilapäiväkirjasta, läheistensä kanssa käymästään kirjeenvaihdosta, lehtijutuista ja kuulustelupöytäkirjoista.

Kale Puonti työskenteli yli 30 vuotta poliisina Helsingissä huume- ja järjestäytyneen rikollisuuden tutkinnassa. Puonti kirjoittaa myös Pasilan Myrkky -rikosromaanisarjaa.

Kale Puonti: Satu – Alamaailman rautarouva

208 sivua | Saatavana painettuna, e- ja äänikirjana