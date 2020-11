Rikosseuraamuslaitos ohjeistaa koronaviruksen vaikutuksista vankilan toimintaan leviämisvaiheessa

Rikosseuraamuslaitos on ohjeistanut 27.11.2020 vankiloita koronaviruksen vaikutuksista vankiloiden toimintaan. Ohjeistus koskee vankiloita, jotka sijaitsevat koronan leviämisvaiheen alueilla.

Rikosseuraamuslaitoksen nykyinen ohjeistus jää voimaan vankiloissa, jotka sijaitsevat muussa kuin kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla. Leviämisvaiheen ohjeistusta käytetään myös, jos vankilassa on todettu koronatartunta. Koronan torjuntatoimenpiteillä varmistetaan henkilökunnan, yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden ja vankien turvallisuus. Vankiloissa on paljon riskiryhmään kuuluvia.

Rikosseuraamuslaitos tekee tiivistä yhteistyötä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) alaisen Vankiterveydenhuollon yksikkö (VTH) kanssa, joka vastaa vankien terveyspalveluista. VTH päättää vangin testaamisesta, määräämisestä karanteeniin tai eristykseen tartuntatautilain perusteella.

Rikosseuraamuslaitoksessa on käytössä henkilökunnan laaja kasvomaskin käyttösuositus. Myös vangeille annetaan kasvomaskit silloin kuin turvavälejä ei voida taata tai esimerkiksi vankikuljetusten ajaksi.

Tapaamiset voidaan leviämisvaiheessa olevilla alueilla peruuttaa leviämisvaiheen keston ajaksi. Peruutuksista päättää vankilan johtaja. Tapaamiset ovat mahdollisia esitutkintaviranomaiselle ja asianajajille. Asiamiehen tapaamiset on mahdollistettava lain edellyttämällä tavalla. Vankilan henkilökunta edistää vankien mahdollisuutta Skype-tapaamisiin ja puheluihin.

Koronan leviämistä ehkäistään mahdollisimman väljällä asuttamisella ja noudattamalla turvavälejä ja hygieniaohjeistuksia. Vankilaan saapuvien vankien asuttamista pitkäaikaisesti usean henkilön matkaselleihin vältetään. Vankilaan saapuvat voidaan asuttaa samalle osastolle, jos heidän terveydentilaansa voidaan tarkkailla kaksi viikkoa ennen muille osastoille siirtämistä.

Siirtoja suljetusta vankilasta toiseen suljettuun vankilaan tehdään vain tärkeästä syystä. Siirtoja suljetusta vankilasta avolaitokseen jatketaan.

Tutkintavankiloiden vankisiirtoja jatketaan yliasutuksen hillitsemiseksi. Istuntoihin voi osallistua esimerkiksi videon välityksellä tai sopia tuomioistuin laitoksen kanssa uudesta käsittelypäivästä.

Poistumisluvista päätetään tapauskohtaisesti vankilassa ottamalla huomioon yhteiskunnassa vallitsevat olosuhteet ja riski taudin leviämisestä vankilaan. Tarvittaessa jo myönnetty poistumislupa voidaan peruuttaa vankeuslaissa säädetyin perustein.

Toimintaan osallistuminen pyritään järjestämään normaalisti, mutta vanki voidaan sijoittaa koronan aiheuttamien muutosten vuoksi muuhun toimintaan kuin normaalisti. Tilanne voi johtua esimerkiksi henkilökunnan vähyydestä tai lähikontaktien rajoituksista.

Vapaa-ajan ryhmätoiminnassa koko on enintään kymmenen henkilöä. Maskin käyttöä suositellaan vapaa-ajan toiminnoissa.

Suljetusta vankilasta avolaitokseen sijoitetut vangit voidaan asuttaa avovankilaan saavuttuaan normaalisti. Avovankilaan siviilistä saapuvat vangit voidaan pitää karanteenin omaisissa olosuhteissa kymmenen vuorokaudenajan avolaitokseen saapumisen jälkeen.

Koronan torjuntatoimenpiteillä turvataan henkilökunnan, yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden ja vankien turvallisuus.

— Vangeista lähes puolet kuuluu joko sairauksiensa tai lääkityksensä puolesta riskiryhmiin. Meidän velvollisuutemme on turvata henkilöstön työturvallisuus ja työhyvinvointi. Koko yhteiskunnan kannalta on tärkeää, ettei vankiloista pääse muodostumaan tautipesäkkeitä, sanoo pääjohtaja Arto Kujala.

Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen vangilla on koronavirustartunta. Altistuneita ei ole. Vankilan henkilöstöä on ohjeistettu asianmukaisista suojaustoimenpiteistä. Vangilla on mahdollisuus olla yhteyksissä läheisiin.

Suomen vankiloissa on tällä hetkellä vankeja noin 3000.

Rikosseuraamuslaitos työstää parhaillaan ohjeistusta yhdyskuntaseuraamustoimistoille.

Rikosseuraamuslaitos päivittää uusista ohjeistuksista tarkempia sisältöjä usein kysytyt kysymykset -sivuille osoitteessa https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/ajankohtaista/korona.html

