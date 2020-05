Rikosuhripäivystys 116 006 -palveluun soitetaan yhä enemmän – aukioloa on laajennettu

Rikosuhripäivystys 116 006 -puhelinpalvelun aukioloaikoja on laajennettu huhtikuun alussa. Puhelinpalvelu päivystää nyt joka arkipäivä suomeksi kello 9–20 ja ruotsiksi kello 12–14. Kevään aikana etäpalveluiden tarve on koronatilanteen johdosta kasvanut. Kun 1.4.–15.5.2019 puhelimeen tuli 260 soittoa, vuonna 2020 soittoja tuli vastaavana ajanjaksona 480.

Koronakriisin vaikutukset nousevat esille jonkin verran Rikosuhripäivystys 116 006 -puhelinpalvelussa, mutta esimerkiksi perheväkivaltatilanteesta on vaikea saada kokonaiskäsitystä. Perheiden vaikeat tilanteet ja huoli pitkittyneistä rikosprosesseista sekä ylipäätään epävarmuus ja huoli tulevaisuudesta näkyvät Rikosuhripäivystyksen (RIKU) asiakkaiden yhteydenotoissa.

– Pelkona on, perheväkivalta on lisääntynyt, mutta ihmiset eivät uskalla hakea apua tai eivät halua kuormittaa järjestelmiä. Nyt onkin tärkeää levittää tietoa siitä, että apua on saatavilla matalalla kynnyksellä, Rikosuhripäivystyksen toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg sanoo.

Tämän vuoksi RIKU käynnistää tiistaina 19.5. digikampanjan Rikosuhripäivystys 116 006 -puhelinpalvelun mainostamiseksi. RIKU korostaa, että apua saa ja pitää hakea poikkeustilan aikanakin.

– Jotkut asiakkaat ovat esimerkiksi kertoneet, etteivät ole menneet lääkäriin rikoksen jälkeen, koska eivät halua kuormittaa terveydenhuoltoa tai saada koronatartuntaa. Oikeusturvan toteutumisen kannalta on tärkeää, että ihmiset hakevat apua ja kysyvät neuvoja, Åberg kertoo.

Rikosuhripäivystys 116 006 tarjoaa rikoksen uhrille mahdollisuuden keskustella henkilön kanssa, joka ymmärtää mitä rikoksen kohteeksi joutuminen voi merkitä. Puhelimessa vastaavat ammattilaiset ja koulutetut vapaaehtoiset eri puolilla Suomea. Soittaminen on maksutonta ja puhelimeen voi soittaa myös nimettömänä.

116 006 on yleiseurooppalainen rikoksen uhrien tukinumero. Se on käytössä 13 EU-maassa.