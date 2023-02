Rinnakkaiselon yhteisöt -taidenäyttely pysäyttää pohtimaan luonnon vuorovaikutussuhteita ja evolutiivisia prosesseja

Mikä on jäkälien kieli? Miten biologiset vuorovaikutussuhteet muokkaavat eliöiden evoluutiota ja ylläpitävät elonkirjoa? Mitä voimme oppia mikrobiyhteisöjen sosiaalisesta elämästä tai millaisia kulttuureja rakentuu ihmisen ja hyönteisten vuorovaikutuksesta? Miten taide ja tiede kohtaavat toisensa? Rinnakkaiselon yhteisöt -näyttely on Jyväskylän yliopiston kirjasto Lähteessä 7.-23.3.2023. Näyttelyn yhteydessä on minisymposium 23.3.2023.

Taidenäyttelyssä Jyväskylän yliopiston kirjasto Lähteessä on esillä myös Aistė Ambrazevičiūtėn töitä. Kuva: Aistė Ambrazevičiūtė

