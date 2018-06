Rinne pääministeri Sipilälle: Eduskunnan painostuksen on loputtava välittömästi

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne vaatii Sipilää ja Keskustaa lopettamaan eduskunnan painostuksen. Rinteen mukaan on erittäin vakava asia, että hallituksen lainvalmistelun luokaton taso on ajanut ihmisiä jaksamisen äärirajoille. Hän pitää työsuojelullisia seikkoja erittäin huolestuttavina.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne vaatii Keskustaa ja pääministeri Sipilää lopettamaan eduskunnan painostuksen välittömästi.



– Se, että pääministeri ja Keskusta yrittävät valtapoliittisista syistä painostaa eduskuntaa, on vastuutonta ja käsittämätöntä. On päivänselvää, että eduskunnan ja valiokuntien on saatava tehdä työnsä asiallisesti ja mahdollisimman ripeästi, kun kyseessä on näin merkittävä uudistus. Siksi vaadin pääministeri Sipilää lopettamaan eduskunnan painostuksen välittömästi, Rinne sanoo.



­– Hallituksen lainvalmistelu ja toiminta sote-uudistuksen kohdalla on ollut luokatonta, eikä Sipilän hallitus ole hoitanut tehtäviään. Asianmukainen käsittely eduskunnassa mahdollistaa sen, että hallituksen itse aiheuttama sekasotku voidaan vielä korjata. Hallituksella tai pääministerillä ei ole mitään oikeutta yrittää estää tätä. Tässä on kyse länsimaisen demokratian periaatteista, Rinne sanoo.



Rinne nostaa esille myös työsuojelulliset seikat, joita hän pitää erittäin huolestuttavina.



– On syytä olettaa, että sote-esityksen tultua eduskuntaan valiokuntaneuvokset ovat tehneet töitä kellon ympäri. Eduskunnan käytävillä kerrotaan todella valitettavia ja ikäviä asioita valiokuntaneuvosten jaksamisen tilasta. Nyt on kyse ihmisten terveydestä ja se on erittäin vakava asia. Sipilän hallituksen oma sote-sekoilu on ajanut ihmisiä jaksamisen äärirajoille. Tässä tilanteessa ei voi mitenkään hyväksyä sitä, että Keskusta jatkaisi painostustaan.



Rinne sanoo, että eduskunnan puhemiehen ja virkamiesjohdon on otettava viivytyksettä selkeä ote, jotta ihmisten loppuunpalaminen voidaan estää.



– Tässä viimesijainen vastuu on eduskunnan puhemies Paula Risikolla. Luotan siihen, että puhemies laittaa Keskustan poliittiselle pelille stopin.



Lisätietoja:



Dimitri Qvintus, 050 574 0956

Puheenjohtaja Rinteen viestintävastaava