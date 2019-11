Rinne peräänkuulutti malttia ja vakautta työmarkkinoille sekä kertoi, että yli 600 000 suomalaisen eläke paranee

SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Antti Rinne peräänkuuluttaa malttia ja vakautta työmarkkinoille. Rinne sanoi Porissa SDP:n puoluevaltuustolle pitämässään puheessa, että lähivuosien talouskehityksen näkökulmasta käynnistynyt työmarkkinakierros on merkitykseltään hyvin tärkeä.

”Näissä oloissa tarvitaan työmarkkinapöytiin sitä kuuluisaa maalaisjärkeä ja malttia puolin ja toisin löytää ratkaisuja.”

Rinne kertoo luottavansa täysin siihen, että oman sektorinsa asiantuntijat, palkansaajien ja työnantajien liitot kykenevät löytämään omalle alalleen sopivan palkkaratkaisun.

”Sellaisen palkkaratkaisun, joka turvaa riittävän ostovoimakehityksen ja samalla varmistaa, että kansainvälisessä kilpailussa pysytään mukana.”

Rinne sanoo olevansa huolissaan siitä, että tällä kierroksella näyttää olevan paljon muuta painolastia, joka vaikeuttaa neuvottelutulokseen pääsemistä.

Olen esittänyt toiveita nk. kiky-tunteihin liittyvän kiistan ratkaisemiseen samalla tavalla kuin ne syntyivätkin eli laajemmalla työmarkkinaratkaisulla. Ajatus ei ole saanut kannatusta, mutta nyt näyttää siltä, että tämän kysymyksen takia työrauha on laajamittaisestikin vaarassa. Samalla tavalla olen huolissani siitä, että eri neuvottelupöydissä näyttää syntyneen hyvin suuria näkemyseroja tekstikysymyksistä – vähän niin kuin toista osapuolta haluttaisiin oikein provosoida reagoimaan.

Yli 600 000 suomalaisen eläke paranee

Rinne nosti puheessaan esiin myös pienituloiset eläkeläiset, joiden toimeentuloa hallitus parantaa. Yli 600 000 suomalaisen eläke paranee.

”Lupasimme korottaa pienimpiä eläkkeitä ja nyt korotamme pienimpiä eläkkeitä. Vuoden 2020 alusta – siis puolentoista kuukauden kuluttua – korotamme takuueläkettä 50 eurolla kuukaudessa eli 600 euroa vuodessa nettona. Kansaneläkettä korotamme 34 eurolla kuukaudessa eli 408 euroa vuodessa.”

”Yli 600 000 suomalaisen eläke paranee. Korotukset näkyvät eläkeläisten pankkitilillä tammikuussa.”

Rinne huomautti, että korotus on ensimmäinen erä, ensimmäinen erä kuljettaessa kohti 100 euron nettokorotusta.

”Tavoitteemme on – kuten vappuna 2018 totesin – että saavutamme joidenkin vuosien kuluessa tuon tavoitteen.”

Erityisesti Rinne nosti esiin pientä eläkettä saavat naiset, joiden eläke on riittämätön eläkejärjestelmän takia.

”Tilanne on korjattava ja selvitämme ratkaisuja eläkejärjestelmän puitteissa. En ymmärrä sitä, että työeläkejärjestelmän osapuolet – työnantajain ja palkansaajien keskusjärjestöt – tyrmäävät vielä ajatuksen tasolla olevat ideat korjata työeläkejärjestelmän sisällä olevan ruman vääryyden. Tässä asiassa tarvitaan asiallisia, ratkaisuhakuisia neuvotteluja.”

SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Rinne nosti puheessaan esille myös asian päivänpolitiikan ulkopuolelta. Rinne kertoi lukeneensa useita kirjoituksia sosiaalisesta mediasta, joissa kerrottiin kokemuksista kiusaamiseen liittyen.

” Meidän on puhuttava kiusaamisesta enemmän. Meidän on puututtava kiusaamiseen heti. Meidän on saatava kiusaaminen loppumaan. Kouluissa, kodeissa, työpaikoilla. Online ja offline.”

”Aion itse vierailla kouluissa ja oppilaitoksissa ympäri Suomen puhumassa tästä aiheesta. Ennen kaikkea haluan keskustella nuorten kanssa, jotta he tietävät, että heille ei käännetä selkää. Haluan kantaa korteni kekoon, tehdä voitavani. Pääministerinä, mutta ennen kaikkea ihmisenä.”