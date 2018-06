Rinne puheessaan: Ilman keskustan ja kokoomuksen lehmänkauppaa sote-uudistus olisi jo valmis

"Ilman keskustan ja kokoomuksen lehmänkauppaa Suomessa olisi jo sote-uudistus valmiina", SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoi tänään puheessaan, kun eduskunta keskusteli pääministerin ilmoituksesta. Tässä kokonaisuudessaan SDP:n puheenjohtaja Rinteen puhe eduskunnassa 27.6.2018.

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuhe 27.6.2018

Pääministerin ilmoitus sote-uudistuksesta

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne



MUUTOSVARAUKSIN



Arvoisa puhemies!



Alkuun pieni kiitoksen sana. Kun SDP ja muu oppositio vaativat reilu viikko sitten, että sote-uudistuksen tilanteesta annetaan pääministerin ilmoitus, pääministeri Sipilä sanoi, että ei käy. Että se ei ole oikea väline, kun asia on keskeneräisenä valiokunnassa.



Toissa päivänä pääministeri sanoi, että harkinnassa on mitata hallituspuolueiden tuki luottamusäänestyksellä tiedonannon jälkeen.



Eilen tilanne muuttui jälleen ja pääministeri päätyikin – kaikkien hämmennykseksi - viikko sitten kieltämäänsä pääministerin ilmoitukseen, vaikka asia on täsmälleen samalla tavalla kesken valiokunnassa.



Kaiken tämän hämmennyksen jälkeen saimme mahdollisuuden keskustella sotesta eduskunnan suuressa salissa. Kiitos siitä.

Pääministeri Sipilä!



Reilut kymmenen vuotta sitten päädyttiin siihen, että suomalaisten kannalta aivan keskeiset sosiaali- ja terveyspalvelut on uudistettava huolimatta siitä, että tällä hetkelläkin Suomen terveydenhuollon laatu ja tulokset ovat laajan kansainvälisen tutkimuksen mukaan maailman parhaat.



Syynä oli terveyserojen kasvu maaseudun ja kaupunkien välillä ja kaupunkien sisällä keskusten ja lähiöiden välillä.



Syynä oli se, että osa sotesta oli ja on edelleen rikki. Lääkäriin ei kaikkialla pääse, ikääntyvien ihmisten hoivapalvelut eivät ole kaikkialla inhimillisellä tasolla ja lastensuojelussa on vakavia ongelmia.



Ja syynä oli se, että ongelmat uhkaavat pahentua, kun me ikäännymme ja palvelutarve kasvaa. On vaara, ettemme kykene maksamaan tarvittavia palveluita. Että niistä tulee liian kalliita pienempituloisille ihmisille tai että verorasitus kasvaa kohtuuttomaksi.



Näistä syistä uudistamistyö käynnistyi. Vaiheita ja malleja tässä työssä on ollut paljon.

Arvoisa puhemies!



Viime vaalikauden lopulla pääsimme kaikkien eduskuntapuolueiden yhteisellä työllä lähelle valmista lopputulosta. Yhdessä rakentamamme malli olisi voitu korjata nopeasti tämän vaalikauden alussa – yhdessä.

Mutta pääministeri Sipilä, teidän hallituksenne kuitenkin päätti heittää parlamentaarisen ja huolellisen valmistelun sekä sote-uudistuksen alkuperäiset tavoitteet roskakoriin.



Teen tässä yhden asian selväksi: Ilman keskustan ja kokoomuksen lehmänkauppaa Suomessa olisi jo sote-uudistus valmiina.



Ilman lehmänkauppaa uudistuksen aikataulu ja asiasisältö eivät olisi menneet täysin sekaisin.



Ihmiset ovat syystäkin ihmeissään ja hämillään. Eivätkä halua tällaista sotea.



Arvoisa puhemies!



Nyt tässä hallituksen näytelmässä on meneillään kolmas näytös, jonka nimi on ”Sote siirtyy taas kerran”.



Syynä on se, että hallituksen valmistelu on jälleen kerran sanalla sanottuna kehnoa. Hallitus viis veisaa uudistuksen alkuperäisistä tavoitteista, perustuslaista, asiantuntijoista, korkeimmasta hallinto-oikeudesta tai notifiointivaatimuksista.



Sen sijaan hallitus tuo eduskuntaan keskeneräisiä esityksiä, joita se on joutunut ja joutuu täydentämään ja korjaamaan.



Kaiken tämän sekaannuksen on kruunannut - edellä sanottuun suhteutettuna - hallituksen asettama, aivan epärealistinen aikataulutus.



Sitä painostaessaan hallitus on syyllistänyt valiokunnissa työskenteleviä kansanedustajia ja asettanut valiokunnassa työskentelevät virkamiehet kohtuuttomaan tilanteeseen.



Arvoisa puhemies!



Eilen pääministeri, keskustapuolue ja muu hallitus havahtuivat todellisuuteen.



Ei tule maakuntavaaleja ennen eduskuntavaaleja ja sote-uudistus siirtyy jälleen kerran vuodella eteenpäin.



Pääministeri Sipilä ei kuitenkaan enää halunnut äänestystä hallituksen luottamuksesta. Tulikin pääministeri ilmoitus, jotta luottamuksesta ei tarvitse äänestää.



Ei tarvitse kovin pitkään arvuutella, miksi hallitus ei uskaltanut mittauttaa luottamustaan eduskunnassa.



Viimeisimmän näytöksen jälkeen kylmä fakta on se, että Sipilän hallituksen toimintakyvystä ei ole paljoa jäljellä.



Arvoisa puhemies!



Pääministerin ilmoitus jättää useita kysymyksiä ilman vastauksia.



Yhteen tärkeään kysymykseen tiedämme vastauksen, vaikka pääministeri Sipilä ei sitä uskaltanut kysyä eduskunnalta.



Tulos vai ulos?

