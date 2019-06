Rinteen hallitus antaa uskottavaa toivoa ja keinoja paremmasta - Demarinaiset kiittävät tasa-arvon ja kestävän kehityksen linjauksista

Häirinnästä vapaat vaalit- kiitos! 28.3.2019 06:00:00 EET | Tiedote

Eduskuntavaaleihin on enää muutama viikko ja kampanjoinnin loppukiri on alkamassa. Kampanjoinnin aikana yksi suurimmista ehdokkaiden jaksamiseen vaikuttavista tekijöistä on häirinnän kohteeksi joutuminen. Häirintää voi tapahtua niin katukampanjoinnissa kuin sosiaalisessa mediassa.