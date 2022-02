MUSEOKESKUS TAIKA

TIEDOTE 22.2.2022

Julkaisuvapaa

Ripaus Taikaa – Hyvinkäälle avautuu uusi museokeskus

Maaliskuu tuo kulttuurin ystäville ripauksen Taikaa. Hyvinkäälle avautuu sunnuntaina 6.3. Hyvinkään taidemuseon ja kaupunginmuseon muodostama uusi museokeskus Taika, joka luo radan varteen uuden, entistä monipuolisemman museokeskittymän.

Museokeskuksen näyttelykevään avaa taidemuseon puolella viime vuosikymmenten keikkakuvaa esittelevä valokuvaaja Tomi Palsan näyttely Palsalandia – Tomi Palsan soivat kuvat. Näyttely on kunnianosoitus viime vuosikymmenten populaarimusiikille: sen pienille ja suurille ilmiöille, hämyisten klubien pimeille nurkille ja jaetuille kokemuksille keskellä festarikentän täyttävää ihmismerta.



Hyvinkään kaupunginmuseon näyttelytiloissa on puolestaan luvassa sotaa, siviililentoja ja ilmailun glamouria, kun Tie taivaan sineen - Hyvinkään lentokenttä 1940–2022 -näyttely nostaa esille edelleen aktiivisen lentokentän värikkäät vaiheet.

- Näyttelyvalintamme juhlistavat pitkän tauon jälkeen vilkastuvaa tapahtumaelämää ja Hyvinkään kesän lukuisia musiikkitapahtumia. Myös lentokenttä monien tapahtumien ja festarien näyttämönä liittyy hauskasti samaan teemaan. Toisiaan tukevat näyttelyaiheet mahdollistavat myös monipuolisen oheisohjelman, joka tarjoaa jokaiselle jotain, taidemuseon intendentti Aura Dufva toteaa.

Taika avautuu taidemuseon entisiin tiloihin, jotka ovat olleet suljettuna viimeisen neljän kuukauden ajan. Sulun aikana näyttelysalit on huollettu perusteellisesti. Samalla aula- ja museokauppatilat on päivitetty ajanmukaisiksi. Museokaupan uudistuksesta on vastannut vuoden nuori muotoilija 2021 Hanna Anonen. Uudistuneiden tilojen lisäksi museokeskus on saanut myös uuden visuaalisen ilmeen, jonka on suunnitellut luova toimisto Kobra Agency.

- Halusimme tehdä kaikki uudistukset harkiten. Toiveissamme oli pitkäikäinen ja erilaiset asiakkaat huomioiva lopputulos. Olemmekin pystyneet hyvällä suunnittelulla parantamaan tilojen käyttöä huomattavasti, museonjohtaja Tuomas Ravea kertoo.





MUSEOKESKUS TAIKA

Hämeenkatu 3 D

05800 Hyvinkää

040 480 1644

taika@hyvinkaa.fi

www.museokeskustaika.fi