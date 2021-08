Risella tuo arvostetun katutaiteilijan maalaamaan valtavan ympäristötaidejulisteen Helsingin keskustaan syys-lokakuuksi

Jaa

Riisibrändi Risella laajentaa vastuullisuuskampanjaansa tuomalla arvostetun argentiinalaisen katutaiteilijan, Eduardo Releron, Helsinkiin elokuun lopulla. Relero maalaa Risellan toimeksiannosta ympäristötaideteoksen, joka nielee hiilidioksidipäästöjä ilmasta. Risellan vastuullisuusarvoja kuvastava teos tulee nähtäville Helsingin keskustan Uuden Ylioppilastalon seinälle Mannerheimintielle 27. syyskuuta alkaen. Teoksessa käytettävä maali auttaa vähentämään Helsingin keskustan hiilidioksidipäästöjä esilläolojakson aikana. Yleisö ja median edustajat pääsevät seuraamaan taiteilijan työskentelyä ja teoksen valmistumista Kaapelitehtaalla syyskuussa.

Valtava ympäristötaideteos maalataan Risellan, riisiasiantuntijan ja yhden Suomen suositummista riisibrändeistä, toimeksiannosta. Teoksessa käytettävä erikoismaali nielee hiilidioksidipäästöjä ilmasta ja sen avulla voidaan vähentää päästömääriä Helsingin keskustassa jättijulisteen ollessa esillä 27. syyskuuta eteenpäin neljän viikon ajan. Risellan vastuullisuusarvoja viestivä 200 neliömetrin seinäjulistemaalaus ripustetaan Uuden Ylioppilastalon ulkoseinälle Mannerheimintiellä. Ympäristötaideteoksellaan Risella haluaa kiinnittää ihmisten huomion omaan hiilijalanjälkeen ja vastuullisuuteen myös ruokaostoksilla.

Ympäristötaideteoshanke on osa Risellan vastuullisuussitoumusta, joka käynnistyi kaksi vuotta sitten riisibrändin luovuttua muovisista pakkausmateriaaleista suosikkipuuroriiseissään, jotka nykyisin pakataan kierrätettyyn paperiin. Näin onnistutaan vähentämään muovipakkauksia yli miljoonan pakkauksen verran vuosittain. Riisibrändin vastuullisuuskampanja jatkuu nyt Helsingissä Eduardo Releron taideteoksen myötä. Risella tähtää 100-prosenttiseen vastuullisuuteen koko tuotevalikoimassaan vuoteen 2030 mennessä.

Teoksen tekijä, argentiinalaistaiteilija Eduardo Relero, on herättänyt huomiota omaperäisillä ja näyttävän yksityiskohtaisilla katukiveystaideteoksillaan muun muassa New Yorkissa, Meksikossa, Tokiossa, Madridissa ja Barcelonassa. Madridissa asuva Relero saapuu Suomeen Risellan kutsumana.

“Olen hyvin innoissani päästessäni maalaamaan Helsinkiin. Pääsen inspiroitumaan uudesta kaupungista, sen valosta, taloista, äänistä ja tuoksuista. En ole myöskään maalannut tämän tyyppisellä ympäristöystävällisellä maalilla aiemmin, se on minulle ihan uusi löytö. Yhteistyö Risellan kanssa avaa ihan uusia mahdollisuuksia minulle taiteilijana”, kuvailee Eduardo Relero tulevaa toimeksiantoaan ja Helsingin vierailua.

Relero maalaa ainutlaatuista ripustettavaa ympäristötaideteosta 30.8.-12.9. välisellä ajalla Helsingin Kaapelitehtaalla Valssaamo-tilassa. Myös yleisöllä on vapaa pääsy kurkistamaan teoksen valmistumista torstaina 9. syyskuuta klo 16-18.

MEDIALLE:

Tule tutustumaan Eduardo Releron työskentelyyn Kaapelitehtaalle 1.-2.9.

Myös median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan teoksen valmistumista Kaapelitehtaalle Valssaamo-tilaan ja haastattelemaan taiteilija Eduardo Releroa keskiviikkona 1.9. klo 12-14 välillä tai torstaina 2.9. klo 10-12 välillä. Haastattelupyynnöt ja vierailutiedustelut: maritta@mellakkahelsinki.fi.

RISELLA

Riisibrändi Risellan sitoutuminen vastuulliseen liiketoimintaan on kokonaisvaltaista. Se on johtanut esimerkiksi Risella-puuroriisipakkauksen muokkaamiseen muovisesta 100-prosenttisesti kierrätettyyn paperiin, jonka myötä Suomen markkinoille kulkeutuu vuosittain yli miljoona muovipakkausta vähemmän.

Tuotepakkausten ympäristöystävällisyyden lisäksi Risella on sitoutunut vastuullisiin käytäntöihin monilla tavoin. Yritys esimerkiksi ajaa riisinkasvattamisessa ja -tuotannossa vastuullisia menetelmiä periaatteidensa kautta:

1.TEEMME TURVALLISTA RIISIÄ -Edistämme yhdessä maanviljelijöidemme kanssa tehokasta maataloutta, joka kunnioittaa ihmisiä ja ympäristöä.

2.TYÖSTÄMME RIISIÄ RAKKAUDELLA - Riisimme tulee suoraan maanviljelijältä; se menee työstöön sellaisenaan jatkuvan laadun ja ylivertaisuuden takuulla.

3.KULJETAMME RIISIÄ HUOLELLISESTI - Valitsemalla tehokkaampia kuljetusreittejä vähennämme hiilidioksidipäästöjä.

4.ENSIMMÄINEN ASKELEEMME - Kaikki pahvilaatikkomme ja paperipakkauksemme ovat 100-prosenttisesti kierrätettäviä.

5.SINUN SEURAAVA ASKELEESI - Hävitäthän tyhjät pakkauksemme oikein ja annat niille uuden elämän.

Risella tekee vastuullisuusyhteistyötä The Ebro Foundationin kanssa.

EDUARDO RELERO

Eduardo Relero on argentiinalainen, 3D-teoksistaan tunnettu katutaiteilija. Hän on luonut pysäyttävän kauniita teoksiaan katukiveyksiin ympäri maailman. Madridiin asettuneen taiteilijan töille on omaleimaista kolmannen ulottuvuuden perspektiivi ja huoliteltu yksityiskohtaisuus.