Riskiarviot tukevat viranomaisten varautumista - Itä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui

Alueellisen valmiustoimikunnan tehtävänä on ylläpitää alueellista turvallisuustilannekuvaa, toimia alueellisen varautumisen yhteensovittamisen sekä siihen liittyvän yhteistoiminnan ja tiedonvaihdon foorumina sekä edistää alueellista ja paikallista turvallisuussuunnittelua ja turvallisuusyhteistyötä.

Kansallinen riskiarvio luo perustan varautumiselle

Kansallisen riskiarvion tarkoituksena on ennakoida Suomeen mahdollisesti kohdistuvia suhteellisen äkillisiä tapahtumia, jotka vaativat viranomaisilta normaalista poikkeavia toimia. Kansallisessa riskiarviossa on arvioitu riskien vaikutusta yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin.

Erityisasiantuntija Anni Kurunsaari sisäministeriön pelastusosastolta esitteli valmiustoimikunnalle kansallista riskiarviota. Riskiarvio on valmisteltu laaja-alaisessa poikkihallinnollisessa yhteistyössä. Se muodostaa perusteet sille, millaisiin riskeihin eri hallinnonalojen viranomaisten ja muiden toimijoiden on varauduttava. Kansallinen riskiarvio luo yhteisen perustan varautumiselle Suomessa, kertoi Anni Kurunsaari. Kansallinen riskiarvio 2023 on julkinen asiakirja ja se löytyy sisäasianministeriön julkaisuista.

Kansallinen riskiarvio 2023, sisäministeriön julkaisuja 2023:4 (pdf)

Alueellinen riskiarvio nostaa esiin alueen erityispiirteitä

Alueellinen riskiarvio pohjautuu kansallisiin uhkamalleihin, joita on tarkasteltu alueen näkökulmasta. Riskienhallintapäällikkö Jani Jämsä Etelä-Savon pelastuslaitokselta esitteli valmiustoimikunnalle Etelä-Savon alueellista riskiarviota esimerkkinä alueellisesta riskiarviosta.

Etelä-Savon alueellinen riskiarvio on tehty laajassa yhteistyössä maakunnan eri toimijoiden kanssa. Teimme arviota yhteistyössä myös koko Itä-Suomen alueen pelastuslaitosten kanssa ja itäsuomalainen hyvä yhteistyö tuli esiin myös tässä työssä, kertoi Jani Jämsä.

Lue lisää Etelä-Savon pelastuslaitoksen tiedotteesta 27.4.2023 Epidemiat ja kyberhyökkäykset merkittävimpiä riskejä Etelä-Savossa (pelastustoimi.fi)

Pelastusylitarkastaja Esa Ahlberg Itä-Suomen aluehallintovirastosta kertoi ajankohtaisina asioina tulevasta ITÄ23-valmiusharjoituksesta. Harjoitus järjestetään 8. – 9.11.2023, teemana muun muassa väestönsuojelu. Myös vuosille 2024 ja 2025 on suunniteltu valmiusharjoitukset Itä-Suomen aluehallintoviraston toiminta-alueelle. Itä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontuu seuraavan kerran syyskuussa.

Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialue kattaa Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat sekä hyvinvointialueet. Alueellisessa valmiustoimikunnassa on mukana varautumisen keskeiset viranomaiset ja toimijat Itä-Suomen alueelta.

