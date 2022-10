Risönin ranta-aluetta Vaasassa kunnostetaan Helmi-elinympäristöohjelman ja CoastNET LIFE -hankkeen yhteistyönä

Lintuvedet ovat runsaskasvustoisia järviä, merenlahtia ja rantaniittyjä. Niiden suojelusta on päätetty lintuvesien suojeluohjelmassa vuonna 1981. Vuosikymmenten varrella useat kohteet ovat rehevöityneet ja kasvaneet umpeen tai muulla tavoin muuttuneet linnuston kannalta epäedulliseen suuntaan. Kohteiden kunnostaminen on tarpeen kymmenien uhanalaisten ranta- ja vesilintujemme suojelemiseksi. Puolet Suomen kosteikkojen vesi- ja rantalintulajeista on uhanalaisia, paljolti kosteikkojen rehevöitymisen ja umpeenkasvun seurauksena.

Sundominlahti Vaasassa ja Mustasaaressa on lintuvesien suojeluohjelmaan ja Natura 2000 -verkostoon kuuluva kohde, joka on edelleen erittäin tärkeä lintujen kevät- ja syysmuuton aikainen levähdysalue. Kohteella pesivä linnusto on taantunut 1990-luvulta alkaen, ja esimerkiksi punasotka ja nokikana sekä lokkilintujen yhdyskunnat ovat hävinneet sen pesimälajistosta. Yhtenä keskeisenä selittävänä tekijänä kehityskulussa arvellaan olevan avointen ranta- ja vesialueiden umpeenkasvu.

Risönin ranta-alueen tiheitä ruovikoita syksyllä 2022. Kuva: Olli Autio.

Sundominlahden linnustollista tilaa pyritään parantamaan Risönin ruovikoituneen ranta-alueen kunnostuksella, jossa merkittävä osa alueen ruovikoista poistetaan. Tavoitteena on vesirajaan saakka avoin, laaja rantaniitty, joka voisi lisätä alueen linnustollista potentiaalia parantamalla useiden eri lintulajien elinmahdollisuuksia. ”Pysyäkseen avoimena niitty tarvitsee pitkäjänteistä hoitoa, joko laidunnuksen avulla tai vuosittaisella niitolla. Selvitämmekin parhaillaan, olisiko niitylle mahdollista saada laiduntavia eläimiä", toteaa suunnittelija Lotta Flemming Metsähallituksesta. Avoimilla rantaniityillä pesiviä vähentyneitä tai uhanalaisia lintulajeja ovat mm. jouhisorsa, tukkasotka, etelänsuosirri, suokukko, liro, punajalkaviklo, mustapyrstökuiri, keltavästäräkki ja niittykirvinen.

Nyt tehtävä Risönin ranta-alueen kunnostustyö tarkoittaa käytännössä toimenpidettä, jossa ruovikko niitetään ja silputaan tarkoitukseen muunnetulla erikoislaitteistolla. Toimenpideala on korkeintaan 40 hehtaaria. Työ alkaa todennäköisesti viikolla 42 ja kestää arviolta viikosta kahteen. Alueen virkistyskäytölle aiheutuvia häiriötä pyritään töiden aikana välttämään.