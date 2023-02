Ristiäiset stressittä? Kirkko Espoossa järjestää helppoja ja maksuttomia Kastepäiviä

Insamlingen Gemensamt Ansvar lyfter fram våld bland unga 5.2.2023 07:00:00 EET | Tiedote

Insamlingen Gemensamt Ansvar samlar i år in medel för att lösa och förhindra våld och konflikter bland unga. Av intäkterna blir 40 procent kvar i Finland och används för att stödja arbetet med unga via Stationens Barn rf och de evangelisk-lutherska församlingarna. Av intäkterna går 60 procent till att hjälpa människor i världens katastrofområden. Hjälpen når fram via Kyrkans utlandshjälp. Insamlingen startar söndag 5.2.2023.