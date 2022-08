Ristinummella laajennetaan päiväkotia

Päiväkotiin perustetaan neljä uutta lapsiryhmää: kaksi suomenkielistä ja kaksi ruotsinkielistä. Ryhmissä on yhteensä 24 alle 3-vuotiaiden paikkaa ja 42 yli 3-vuotiaiden paikkaa. Toiminta uusissa tiloissa alkaa 1.1.2023.

- Uusia hakijoita toimintakaudelle 2022-2023 on tullut yllättäen huomattavasti enemmän kuin varhaiskasvatuspaikkoja on tarjota. Erityisesti ruotsinkielisiä perheitä on ollut paljon. Lisäksi vastaanottokeskus on sijoittanut ukrainalaisia perheitä pääsääntöisesti Vaasan itäiselle alueelle, kertoo varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Maria Karvonen.

Varhaiskasvatuspaikoista pulaa alueella

Varhaiskasvatuslain ja Vaasan kaupungin strategian mukaista on, että perheille tarjotaan varhaiskasvatuspaikka omalta asuinalueelta ja omalla äidinkielellä.

- Tällä hetkellä lapsia on Ristinummen ja Vanhan Vaasan alueella varhaiskasvatuksessa 270. Uusia hakijoita syksylle on tällä hetkellä 30 suomenkielistä ja 11 ruotsinkielistä. Hakijoita myös tulee lisää syksyn aikana, Karvonen kertoo.

Alueen suomenkielisissä päiväkodeissa vapaita paikkoja on alle 3-vuotiaille kuusi ja yli 3-vuotiaille 13. Ruotsinkielisessä päiväkodissa ei ole lainkaan vapaita paikkoja. Suomenkielisessä perhepäivähoidossa on vapaana seitsemän paikkaa.

Tilaelementit vuokrataan kolmeksi vuodeksi

Koska valmiita tilaratkaisuita varhaiskasvatuksen tarpeille ei Ristinummen ja Vanhan Vaasan alueella ole, vuokraa Vaasan kaupungin talotoimi määräaikaisesti kolmeksi vuodeksi tilaelementit edullisimman vuokratarjouksen antaneelta Parmaco Oy:ltä.

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi tilaelementtien vuokrauksen sekä niistä varhaiskasvatukselle aiheutuvat lisäkulut kokouksessaan 17.8. Kulujen kattamiseksi tullaan esittämään lisämäärärahaa, sillä varhaiskasvatuksen nykyinen menokehys ei niitä kata.

Päiväkotien remontit vähentävät paikkoja

Tällä hetkellä Ristinummen ja Vanhan Vaasan alueella toimivat Haga daghem, Ristinummen, Kappelinmäen ja Alkulan päiväkodit sekä viisi perhepäivähoitajaa. Lisäksi alueella on palvelusetelipäiväkoti Tuulenpesä.

Alkulan päiväkodin remontti on vähentänyt esiopetuspaikkoja kyseisessä päiväkodissa keväästä 2022 alkaen. Remontti jatkuu joulukuuhun saakka.

Kappelinmäen päiväkodin lähes vuoden kestävä remontti on suunnitelmissa aloittaa tammikuussa 2023. Tämä aiheuttaa 47 varhaiskasvatuspaikan vähennyksen.

Myös Teeriniemen päiväkodin varhaiskasvatuspaikkoja on vähennetty 35:llä. Tällä järjestelyllä pyritään turvaamaan sisäilman riittävyys ja päiväkodin toiminnan nykyisissä tiloissa uuden päiväkodin valmistumiseen saakka. Huutoniemen alueella toimivat varhaiskasvatusyksiköt ovat lähes täynnä.