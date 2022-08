Ristinummen kaupunkipuutarhassa vietettiin ensimmäistä sadonkorjuuta

Ristinummelle Kyläkeskus Kultanummen pihaan toteutettu viljelylaatikkopuutarha pääsi juhlimaan ensimmäistä sadonkorjuutaan. Ristinummelle toivottu viljelylaatikkopuutarha on toteutettu Kotouttamispalveluiden, Stormossenin, Setlementtiyhdistyksen, 4H-yhdistyksen, Etelä-Sudan ja SudanSawa ry:n, sekä Vaasan Somalinaisten kehitys ry:n yhteisenä ponnistuksena.



- Ensimmäinen viljelykesä on sujunut hienosti, ja näiden kokemusten perusteella tavoitteena on vakiinnuttaa puutarhatoiminta Ristinummelle, kertoo suunnittelija Anni Toivanen.



Stormossen tarjosi viljelylaatikkopuutarhaan mullat, jotka on tehty vaasalaisten kotitalouksien ja ruokakauppojen biojätteistä kompostoidusta mullasta. Puutarhassa ovat viljelleet kotouttamispalveluiden asiakkaat sekä lähialueen asukkaat, ja kaikki laatikot ovat olleet käytössä keväästä saakka. Viljelyharrastuksen tukemiseksi on järjestetty kaksi tulkattua viljelykoulutusta. Stormossenin ympäristökouluttaja piti lisäksi opastuksen biojätteen kierrättämisestä.



- Kotouttamispalveluiden asiakkaat ovat olleet todella innokkaasti mukana ja sitä on ollut mahtavaa seurata. Moni on myös kertonut viljelytaustastaan aikaisemmassa kotimaassaan ja heistä on ollut mahtavaa päästä viljelemään myös uudessa kotimaassa, kertoo Tiina Reini kotouttamispalveluista.

Puutarha on lisännyt yhteisöllisyyttä



Ristinummen viljelylaatikkopuutarhassa aloitti keväällä 20 viljelijää.



- Kesä on mennyt todella hyvin. Olen istuttanut laatikkooni minttua, kesäkurpitsaa, munakoisoa ja persiljaa. Viljelylaatikosta huolehtiminen vie yllättävän vähän aikaa ja siksi tämä onkin ollut niin mukavaa. Haluaisin jatkaa viljelyä, kertoo Roakamal Alim.



Myös muut viljelijät ovat olleet tyytyväisiä kesän aikana kasvatettuun satoon.



- Hankkeen aikana olemme saaneet paljon tukea ja apua, ja olemme siitä erityisen kiitollisia. Puutarha on myös lisännyt yhteisöllisyyttä, sillä jos emme ole itse päässeet kastelemaan omaa laatikkoamme, olemme voineet pyytää apua esimerkiksi toiselta viljelijältä. Tämä on ollut niin mukavaa, että jatkossa viljelylaatikot voisivat olla suurempia, viljelijät kertovat kesän kokemuksistaan.

Hanke toteuttaa vaasalaisten ideoita

Ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman osarahoittamassa Asukasenerginen Vaasa –hankkeessa edistetään kaupungin kestävyystyön asukaslähtöisyyttä ja osallisuutta toteuttamalla vaasalaisten ideoita kestävämpään kaupunkielämään. Hankkeessa vahvistetaan myös kaupungin eri toimialojen sekä yritysten ja yhdistysten välistä poikkihallinnollista yhteistyötä. Syksyllä hankkeessa on vuorossa kokeilu, jonka kohderyhmänä ovat lapset.



- Asukasenerginen Vaasa –hankkeessa on tarkoitus lisätä sellaisten ryhmien vaikuttamismahdollisuuksia, jotka eivät välttämättä saa ääntään kuuluviin. Kehitämme lasten vaikuttamismahdollisuuksia, ja tarkoituksena on tuoda lisää lasten ääntä kaupungin kestävän kehityksen päätöksentekoon, kertoo Anni Toivanen.



Kaupungeilla ja kunnilla on tärkeä rooli vihreän siirtymän edistämisessä. Vastaavasti kaupunkilaiset ovat avainasemassa ideoimassa, miltä kestävä elämäntapa voi näyttää.



Asukasenerginen Vaasa –hankkeen kokeiluista kerätään oppeja toimintamalleiksi Vaasan kaupungille sekä monistettaviksi muille kunnille.