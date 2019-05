Risto Isomäen uusi kirja kertoo kuinka Suomi voi nousta ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun supervallaksi

Miten Suomi voi auttaa koko maailmaa vähentämään päästöjään ja tulla kansainväliseksi sankariksi? Kirjailija ja tiedetoimittaja Risto Isomäki käy uudessa kirjassaan "Miten Suomi pysäyttää ilmastonmuutoksen" läpi tärkeimmät suomalaiset ilmastohankkeet ja väittää, että Suomi voisi niiden kautta auttaa maailmaa vähentämään päästöjään kymmeniä tai mahdollisestii jopa satoja kertoja omia päästöjämme enemmän.

Suomi on jo pieni teknologinen suurvalta ja suomalaiset yritykset, yliopistot ja kansalaisjärjestöt ovat käynnistäneet kymmeniä tärkeitä, ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviä hankkeita. Monilla hankkeista voi olla maailmanlaajuista merkitystä, ainakin jos myös Suomen valtiovalta tukee niitä eikä yritä viedä asioita toiseen suuntaan.

"Suomi voisi muun muassa nopeuttaa sähköautojen läpimurtoa sillä Suomella on maailman ensimmäinen kunnollinen natriumakku ja suomalaiset metsäyhtiöt ovat olleet edelläkävijöitä ligniinin valmistusmenetelmien kehittämisessä. Autojen valmistaminen puupohjaisista hiilikuiduista puolittaisi niiden päästöt tai kaksinkertaistaisi sähköautojen kantosäteen", Isomäki kirjoittaa.

"Suomi on kehittänyt ilmastoystävällisempiä vaatekuituja ja elintarvikkeita, biopolttoaineiden tuotantoa ja energiaa säästävää laivatekniikkaa. Suomalaiset keksinnöt saattavat avata tien entistä suuremmille tuuliturbiineille. Maailman ensimmäiset hyvin toimivat perovskiitista tehdyt aurinkopaneelit ja kaksipuoliset aurinkopaneelit tulevat todennäköisesti Suomesta. Suomalaisilla voisi olla merkittävä rooli myös ilmastoinnin kuumissa maissa aiheuttamien päästöjen vähentämisessä, sillä jäähdytyksen energiantarvetta on mahdollista vähentää samoilla keinoilla, joilla Suomessa on pienennetty talojen lämmityksen vaatiman energian kulutusta."

Miten Suomi pysäyttää ilmastonmuutoksen käy läpi tärkeimmät suomalaiset ilmastohankkeet ja väittää, että Suomi voisi niiden kautta auttaa maailmaa vähentämään päästöjään kymmeniä tai mahdollisestii jopa satoja kertoja omia päästöjämme enemmän.

Kirja sisältää myös tähän asti laajimman ja tarkimman analyysin Suomessa kuumana käyneestä metsien hiilinielukeskustelusta.

Risto Isomäki (s. 1961) on laaja-alainen ja arvostettu kirjailija, kolumnisti ja ympäristöaktivisti. Hän on julkaissut yli 30 romaania ja tietokirjaa ja hänen kirjojaan on käännetty lähes 20 kielelle.

Liitteenä tärppejä kirjan keskeisimpiin ideoihin.

Arvostelukappaleet: arvostelukappaleet@intokustannus.fi