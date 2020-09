Riverrecycle Oy:n projekti saamassa miljoonarahoituksen

Helsinki, 8.9.2020. Suomalainen ympäristöteknologian start-up -yhtiö Riverrecycle Oy yhteistyökumppaneineen ilmoitti tänään saaneensa USD 1 miljoonan rahoituksen pilottiprojektilleen, jonka tarkoitus on kehittää kestävä toimintamalli jokien puhdistamiselle Citarum-joella Indonesiassa. Rahoitus saadaan Benioff Ocean Initiativelta ja Coca Cola Foundation-säätiöltä.

Riverrecycle Oy (www.riverrecycle.com) toteuttaa joenpuhdistusprojektinsa yhteistyökumppaninsa Greeneration Foundation-säätiön kanssa. Projektin tarkoitus on nostaa joesta siinä kelluvaa muoviroskaa ja muuntaa se korkealaatuiseksi polttoöljyksi. Muovinkeräysprojektin yhteydessä toteutetaan kampanja, jonka tarkoituksena on tehostaa jätekäsittelyn tapoja paikallisella tasolla, ja näin välttää muovisaastetta tulevaisuudessa. Projektin avulla Riverrecycle Oy pyrkii luomaan taloudellisesti kestävän toimintamallin, jolla on myös tehokas ympäristöä parantava vaikutus.

Anssi Mikola, Riverrecycle Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja, sanoi: ”Olemme innostuneesti aloittaneet yhteistyön Benioff Ocean Initiative’n sekä Coca-Colan kanssa saadaksemme Riverrecyclen joenpuhdistusratkaisun rakennettua Citarum-joelle. Meidän ratkaisumallimme ei pelkästään puhdista jokia niissä olevasta muoviroskasta, vaan myös rakentaa taloudellisesti kestävän jätehuollon mekanismin sinne missä sitä eniten tarvitaan. Tämä on yksi niistä monista osasista, joita tarvitaan maailman muoviongelman ratkaisuun. Tämä projekti vie meidät askelen verran lähemmäksi tilannetta, jossa muovijäte voidaan muuttaa energian tuotantotekijäksi ja poistaa se luonnosta.”

Greeneration Foundation-säätiön edustaja, Executive Director Vaness Letizia, lausui: ”Tiedämme hyvin kuinka suuri ongelma muovijäte on Citarum-joella. Odotamme malttamattomasti tämän projektin toteutusta Riverrecycle Oy:n sekä muiden Clean Currents Coalition-yhteistyökumppaneiden kanssa.”

Joenpuhdistusprojekti

Joen pinnalla kelluvan muoviroskan poistamista varten projektin tarkoitus on asentaa laite, joka kerää ja ohjaa muovin automaattiselle keräyspisteelle, jossa nostopyörä nostaa jätteen pois joesta. Puhdistuslaite on Riverrecycle Oy:n kehittämä, ja sen valmistaa suomalainen Lamor Oy. Laite pystyy keräämään 70-200 tonnia muovijätettä päivässä. Tässä projektissa Riverrecyclen innovatiivista teknologiaa kokeillaan ensimmäistä kertaa. Toteutuessaan projekti on ensimmäinen askel Riverrecyclen strategiassa kehittää joenpuhdistuksesta ilmainen palvelu paikallisille kunnille ja kaupungeille.





Citarum-projektin taustaa

Citarum-joen projekti on yksi yhdeksästä hankkeesta, jotka toteuttaa kansainvälinen Clean Currents Coalition. Koalition perustajina ja rahoittajina toimivat Coca-Cola Foundation ja Benioff Ocean Initiative. Hankkeiden tarkoitus on vähentää muoviroskan määrää valtamerissä.

Citarum-joen varrella vähäin jätteenkäsittelylaitoisten määrä, ylikuormitetut kaatopaikat sekä muovi- ja muun roskan suuri määrä tekevät tehokkaasta jätekäsittelystä haasteellista. Pehmeä muoviroska koostuu pääasiallisesti PP-, HDPE- ja LDPE-muovista, jota on vaikea kierrättää, ja jolla ei ole kaupallista arvoa. Riverrecyclen tarkoitus on kääntää tämä ongelma mahdollisuudeksi tuomalla jätteenkäsittelyratkaisuja, jotka hyödyntävät kaikkea ympäristöstä kerättyä muoviroskaa. Tässä yhteydessä Riverrecyclen projektit luovat merkittävää lisäarvoa paikallisille yhteisöille.

Citarum-projektissa testataan muoviroskan muuntamista pyrolyysiprosessin avulla korkeatasoiseksi polttoöljyksi. Kierrätettävät ainekset lähetetään eteenpäin, kun taas orgaaninen jäte kompostoidaan. Vaihtoehtoisia jätteenkäsittelytapoja tutkitaan projektin kuluessa.

Projektin aikana jokeen asennetaan Riverrecyclen joenpuhdistuslaite, joka kerää vedessä kelluvan muoviroskan ja nostaa sen automaattiseen nostopyörän avulla kuivalle maalle. Joenpuhdistuslaiteen on suunnitellut Riverrecycle Oy, ja sen on valmistanut Lamor Oy. Laitteen odotetaan keräävän 70-200 tonnia roskaa päivässä. Citarum-projekti on Riverrecyclen pilottiprojekti tälle teknologialle.





Riverrecycle Oy

Riverrecycle Oy on suomalainen ympäristöteknologian yhtiö, joka perustettiin vuonna 2019 joenpuhdistusinnovaation pohjalle. Yhtiön tarkoitus on kehittää taloudellisesti kestäviä muovinkäsittelytapoja, ja osana tätä prosessia tarjota joenpuhdistusta ilmaispalveluna paikallisille yhteisöille. Riverrecyclen operatiiviset toiminnot ovat tällä hetkellä Indonesiassa, Bangladeshissa, Vietnamissa ja Filippiineillä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä.