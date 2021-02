Roaming-vapaudelle haetaan jatkoa – europarlamentaarikko Kumpula-Natri pitää uutta esitystä erittäin tervetulleena

Euroopan komissio esittää EU:n sisäisen roaming-verkkovierailuvapauden jatkamista 10 vuodella. Viime kaudella roaming-säädöksessä europarlamentin neuvotteluja johtanut europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri (sd.) pitää komission esitystä ja roaming-vapauden jatkamista äärimmäisen tervetulleena.

– Vaikka nyt koronatilanteen vuoksi ihmisillä ei ole mahdollisuutta matkustaa, vallitseva tilanne ei tule jatkumaan loputtomiin. Digitalisoituvassa maailmassa ilmaiset verkkovierailut ovat tärkeä osa EU:n sisämarkkinoita ja vapaata liikkuvuutta. Kuluttajien kannalta onkin aivan keskeistä, ettei roaming-vapaudesta luovuta, Kumpula-Natri painottaa.

Keskiviikkona julkaisemassaan esityksessä komissio esittää roaming-hintakattojen jatkamista 10 vuodella. EU poisti verkkovierailumaksut sisämarkkinoiltaan kesällä 2017. Päätöksen jälkeen ihmiset ovat maksaneet puheluista, tekstiviesteistä ja langattomasta internetistä kotimaan hinnat riippumatta siitä, missä he matkustavat EU:n sisällä. Verkkovierailumaksuja on laskettu asteittain asetetuilla hintakatoilla. Ellei EU jatka hintakattoja uudella sääntelyllä, päättyvät ne kesällä 2022. Kumpula-Natri vastasi viime kaudella parlamentin kannan muodostamisesta roaming-päätöksessä.

– Sen lisäksi, että hintakattoja jatketaan ja lasketaan alemmalle tasolle, uudella sääntelyllä halutaan taata kuluttajille paremmat palvelut. Operaattorien on esimerkiksi taattava kuluttajille yhtä laadukas verkkoyhteys ja -nopeus matkustettaessa EU-alueen sisällä, kuin kotimaassa, kunhan vastaava verkko on saatavilla. Koneellisen käytön "laitteesta laitteeseen" -liittymille ehdotettu kuukausiveloitteinen laskutusmalli mahdollistaa niiden ennustetun voimakkaan kasvun EU:ssa, Kumpula-Natri kertaa.

– Lisäksi parlamentissa tulemme seuraamaan ennen kaikkea tarkasti, miten 5G:n kehitys vaikuttaa verkkovierailuihin myös rajoja ylitettäessä. Vaikka 5G on vielä tänä päivänä harvinaisuus, tulemme lähivuosina näkemään, miten 5G-yhteydet muuttuvat uudeksi normaaliksi. Tämä tarkoittaa, että kuluttajilla on enemmän laitteita kytkettynä verkkoon, kun he matkustavat. Kun dataa liikkuu valtavasti enemmän, on tärkeää kysyä, onko järkevää maksaa käytön perusteella vai olisivatko suomalaisille tutut rajattomat paketit järkeviä myös roaming-mielessä.