Robotit parantavat asiakaspalvelua ja auttavat koronan torjumisessa

Asiakaslähtöinen VAIT Group on automatisoituihin puheluihin keskittynyt älyteknologiayhtiö. Yhtiö on velaton, 100 % omavarainen ja perustettu virallisesti 2017. VAIT toimii laajan verkostonsa sekä 9 henkilön voimalla, joista suurin osa on myös VAIT Groupin vastuullisia omistajia. Yrityksellä on Aalto-yliopistoon läheiset yhteydet, joita se hyödynsi etenkin vuosina 2015–2016 teknologian jalostuksessa. Pääomistajat ovat menestyneitä yrittäjiä ja varakkaita yksityishenkilöitä. Lisäksi omistajilla on suorat yhteydet pääomasijoituslähteisiin, mikä varmistaa kaikissa tilanteissa nopean taloudellisen reagoinnin.