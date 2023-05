Robotti tervehtii ja toimittaa ruokaostokset nopeasti – S-ryhmä ja Starship Technologies aloittavat robokuljetukset seitsemän osuuskaupan alueella

Robokuljetuksilla vastataan asiakkaiden toiveeseen saada erityisesti kaupunkialueilla ostokset nopeasti kotiin kuljetettuna. Robotit kuljettavat ostokset asiakkaalle keskimäärin tunnissa tilauksesta. Robokuljetukset ovat saatavilla S-kaupat-sovelluksessa, jonka voi ladata ilmaiseksi App Storesta ja Google Play Storesta.

Ensimmäisessä vaiheessa robokuljetukset alkavat HOK-Elannossa, jossa robotteja pilotoitiin menestyksekkäästi viime vuonna. Seuraavassa vaiheessa kesän aikana robokuljetukset alkavat kuudessa osuuskaupassa Tampereella, Turussa, Porissa, Raumalla, Jyväskylässä ja Oulussa. Tavoitteena on, että robokuljetukset tulevat asiakkaiden saataville tulevaisuudessa vielä laajemmin.

– Nopeiden toimitusten kysyntä kasvaa voimakkaasti ja se näkyy myös meidän tulevaisuudensuunnitelmissamme. Starshipin robottiteknologian avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme ostokset nopeasti ja luotettavasti kuljetettuna ympäri Suomea ja vieläpä melko ihastuttavalla tavalla, CDO Jarkko Kyttänen S-ryhmän vähittäiskaupasta kertoo.

Itsenäiset ja päästöttömät robotit ovat tulevaisuuden kuljetusmuoto

S-ryhmän kumppanina robokuljetuksissa on Starship Technologies, joka on maailman johtava autonomisten kuljetusrobottien kehittäjä. Starshipin robotit suunnittelevat reittinsä tekoälyn ja GPS-paikannuksen avulla. Robotti tuntee ympäristön ja reittien kaikki yksityiskohdat, myös teiden ylitykset, ja tekoälyn avulla se oppii koko ajan lisää ympäristöstä. Robotit tekevät yli 140 000 tienylitystä joka päivä eri puolilla maailmaa.

Starshipin robotti toimii itsenäisesti, mutta ihminen monitoroi sitä ja voi ottaa sen hallintaansa milloin tahansa. Robotit kulkevat itsenäisesti 99 prosenttia ajastaan. Robotissa on 12 kameraa, ultraäänisensoreita ja tutkia. Se hyödyntää tietokonenäköä ja teknologiaa, joka tunnistaa eri esteet. Robotti pysähtyy nopeasti esteen havaittuaan.

Akkukäyttöiset robotit ovat tehneet vuodesta 2018 alkaen yli 4 miljoonaa itsenäistä toimitusta vähentäen samalla hiilidioksidipäästöjä ja liikenneruuhkia kaupungeissa.Starshipin yli 2000 robottia kuljettavat tuhansia toimituksia päivittäin yli 50:llä palvelualueella eri puolilla maailmaa.

– Olemme innoissamme voidessamme laajentaa kumppanuuttamme S-ryhmän kanssa useille paikkakunnille Suomessa. Onnistunut yhteistyö Espoossa viime vuonna osoitti, että robottitoimituksille on todellinen kysyntä suomalaisten keskuudessa. Uskomme, että ihmiset eri paikkakunnilla ottavat innovatiivisen palvelumme omakseen ja kuljetuspalveluista tulee olennainen osa heidän arkeansa. Suomi on myös Starshipin ”kotimarkkinat”, sillä Helsingin tutkimus- ja tuotekehityskeskuksellamme on keskeinen rooli robottien suunnittelussa ja kehittämisessä, sanoo Starship Technologiesin pääjohtaja Alastair Westgarth.

S-kaupat on suosituin ruoan verkkokauppa

S-ryhmän ruoan verkkokauppa on kehittynyt merkittävästi parin viime vuoden aikana. Vuoden 2022 alussa avattiin S-kaupat-palvelu, jota verkkokaupan liiketoiminnan, teknologian, designin asiantuntijat kehittävät jatkuvasti asiakkaiden palautteiden ja toiveiden perusteella.

Ruoan verkkokauppa on saatavilla osoitteessa s-kaupat.fi ja s-kaupat-sovelluksessa. Säännöllisesti ruoan verkkokauppaostoksia S-kaupat-palvelusta tekevät jo kymmenet tuhannet asiakkaat. Suurten viikko-ostosten tilaaminen on erityisesti perheiden suosiossa, kun taas nopeat pikatoimitukset palvelevat erityisesti täydennysostoksissa ja heräteostoissa. Viime vuoden aikana palvelun asiakastyytyväisyys lähes tuplaantui.

– Ruoan verkkokauppa on selvästi vakiinnuttanut asemansa asiakasomistajien keskuudessa. Asiakastyytyväisyyttä mittaava CSAT-luku on tällä hetkellä 79 ja erityisen tyytyväisiä olemme siitä, että negatiivista palautetta ei tule juuri lainkaan, Kyttänen kuvaa.

S-kaupat-palvelun suosion kasvusta kertoo myös S-ryhmän ruoan verkkokaupan nousu takaisin markkinajohtajaksi.

– S-ryhmän ruoan verkkokaupassa katseemme on pitkällä tulevaisuudessa. Panostamme verkkokaupan asiakaskeskeisyyteen, kannattavaan kasvuun, palvelun varmuuteen ja nopeuteen automaation ja robottiteknologian avulla, Kyttänen toteaa.

Automaation saralla tapahtuukin tulevina vuosina paljon: Kaupparyhmän ensimmäiset automaatioavusteiset ruokaostosten keräilyvarastot aloittavat toimintansa HOK-Elannon ja Pirkanmaan Osuuskaupan toiminta-alueella vuonna 2024.

Robokuljetusten käynnistyminen alueosuuskaupoissa

Robokuljetukset alkavat ensimmäisessä vaiheessa HOK-Elannossa, jossa robottikuljetuksia pilotoitiin viime vuonna.

Pirkanmaan Osuuskauppa, Turun Osuuskauppa, Satakunnan Osuuskauppa, Osuuskauppa Keula, Osuuskauppa Keskimaa ja Osuuskauppa Arina tiedottavat tarkemmin alueensa medioita, kun robokuljetukset ovat heidän toiminta-alueellaan käynnistymässä.

