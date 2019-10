Robottiliikenteen ja esineiden internetin tutkimus saa vauhtia – 5G-verkko avattiin Otaniemeen

Huippunopeassa mobiiliverkossa opiskelijat, tutkijat ja yritykset pääsevät testaamaan ja kehittämään tulevaisuuden teknologiaa.

Ennennäkemättömän nopea ja lähes viiveettä toimiva langaton 5G-verkko mullistaa liikenteen, teollisuuden, viestinnän ja viihteen tulevan vuosikymmenen aikana. Se on avainasemassa monissa uusissa teknologioissa, kuten robottiliikenteessä, teollisuuden automaatiossa, esineiden internetissä ja lisätyn todellisuuden sovelluksissa.

Nyt Aalto-yliopiston Otaniemen kampukselle on avattu Euroopan laajimpiin kuuluva ei-kaupallinen 5G-verkko. Sen ansiosta tutkijat, opiskelijat ja yritykset voivat kehittää sekä kuluttajille että teollisuuteen suunnattuja laitteita ja sovelluksia aidossa 5G-ympäristössä. Verkko kattaa myös Otaniemen kampuksen ulkoalueet.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom myönsi viime vuonna Aalto-yliopistolle kolmivuotisen radioluvan 5G -tutkimukseen, tuotekehitykseen ja opetukseen.

”Tämä on kansainvälisessä mittakaavassa ainutlaatuinen tutkimusalusta uusille langattoman tietoliikenteen verkoille, sovelluksille ja palveluille. Oman taajuusluvan ja verkon ansiosta voimme käyttää verkkoa vapaasti eri tutkimus- ja yrityskumppanien kanssa. Verkkoa voivat hyödyntää myös Otaniemen startupit”, sanoo 5G:n tietoturvaa tutkiva professori Raimo Kantola.

”Tietoliikennealan tutkimuksemme on kansainvälisten rankingien mukaan aivan Euroopan huippua, ja meillä tehdään monialaista 5G-tutkimusta verkkotekniikasta ja signaalinkäsittelystä aina 5G:tä hyödyntäviin sovelluksiin kuten autonomiseen liikenteeseen ja teollisuuden järjestelmiin”, sanoo Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun dekaani Jyri Hämäläinen.

Lisätutkimusta tarvitaan

Nykyisin saatavilla oleva 5G-teknologia on kehitetty erityisesti kuluttajamarkkinoille. Teollisuuden tarpeisiin vastaaminen vaatii vielä tutkimusta ja kehitystyötä.

”5G ei ole vielä kypsä äärimmäistä luotettavuutta vaativiin terveydenhuollon, liikenteen ja teollisuuden sovelluksiin. Tutkimusympäristömme mahdollistaa verkko- ja ohjelmistotekniikan kehittämisen ja testaamisen, jotta se saadaan vastaamaan tuleviin tarpeisiin”, Raimo Kantola sanoo.

Otaniemen 5G-verkko on toteutettu yhteistyössä Nokian kanssa, ja siinä on myös Ericssonin toimittamia osia ja avoimen lähdekoodin osia. MediaTek on toimittanut verkon testaamiseen tarkoitetun laitteiston.

Verkosta voidaan kutakin tutkimuskäyttäjää varten lohkaista oma osuus. Näin verkkoa voidaan joustavasti käyttää useissa rinnakkaisissa tutkimuksissa ilman, että ne häiritsevät toisiaan.

Alkuvaiheessa verkkoa hyödyntävät autonomista ajamista tutkiva EU-hanke 5G-MOBIX, lennokkien käyttöä pelastustoiminnassa tutkiva EU-hanke PriMO 5G ja Business Finlandin rahoittama VIIMA-hanke, jossa kehitetään teollisen internetin sovelluksia, kuten älykkäitä sähköverkkoja.