Rock Your Day -kirja auttaa kohti unelmia

Yrittäjä Janne Immosen ajankohtainen Stop - Ala elää nyt! -motivaatiokirja inspiroi uuteen elämään.

Varsinkin kriisitilanteissa maailma muuttuu ja ihmisten henkilökohtainen elämä ja arki menevät usein uusiksi.

Jokainen kuitenkin voi vaikuttaa siihen, millainen tulevaisuus on edessä. Uuden etsimisessä ja elämän muutoksessa ihmisille on tarjolla myös tukea ja opastusta myös normaalioloissa.

Apua löytyy nyt varsin ajankohtaisesta Janne Immosen Rock Your Day -motivaatio- ja tsemppikirjasta Stop - Ala elää nyt!

Noin 160-sivuinen omakustanne kertoo, kuinka Immonen itse teki visioistaan totta, ja kuinka lukija itse voi tehdä saman.

Immonen on dynaaminen ja intohimoinen yrittäjä. Hän kulki nopean ja vaiherikkaan polun toimitusjohtajaksi, kiinteistösijoittajaksi, business-valmentajaksi ja kirjailijaksi.

-Kirjani tarkoituksena on antaa voimaa, energiaa ja ymmärrystä elämää kohtaa. Kirjassa inspiroin ja motivoin lukijaa ulos mukavuusalueelta ja kannustan nappaamaan eturivin näköalapaikan elämään.

Koronakriisin takia ihmiset tarvitsevat henkistä tukea, joten kirjan julkistaminen juuri nyt tuli entistä ajankohtaiseksi. Kirja kirjoittaminen on liittynyt Immosen omaan, useita vuosia kestäneeseen, elämänmuutokseen.

-Rock Your Day on polku ja ohje kohti menestystä. Tämä kirja sopii loistavasti työntekijälle, yrittäjälle, opiskelijalle, uutta suuntaa elämässä hakevalle tai vaan uutta potkua elämään etsivälle.

Immonen takaa, että kirjan ohjeilla ja periaatteilla lukijan asenne, elämä ja olotila muuttuu parempaan suuntaan ja kohti menestystä.

-Teos tarjoaa työkaluja siihen, että lukija voi aloittaa työskentelyn unelmiensa ja paremman elämän eteen joka ikinen päivä.

Hän on valmis jopa antamaan kirjan tilaajille rahat takaisin, jos opit eivät jostain syystä tehoa.

-Rock Your Day -kirja on oikotie. Kirjan sisältä löytää "pelikirjan", jonka loin tehtyäni tuhansia testejä itselläni ja mietittyäni mitkä näistä on kaikkein tärkeimpiä. Luin satoja kirjoja, kävin seminaareissa ympäri maailmaa ja olin hämilläni. Kunnes rutistin kirjan kansien väliin tarvittavan tiedon ja salaiset menetelmät, joita käytän itse koko ajan.

Immonen muistuttaa, että muutos on mahdollista tehdä aina. Kaikki lähtee jokaisesta itsestään, mutta kirjan avulla voi ottaa ensiaskeleen muutokseen ja uuden aloittamiseen

Kirjaa voi tilata verkosta, jossa sille on oma nettisivunsa osoitteessa www.rockyourday.fi. Teoksen saa myös e-kirjana. Äänikirja on tulossa myöhemmin. Lukija voi tilata itselleen myös Rock Your Day -koulutuksen tai motivaatioviestejä.

Janne Immonen toimii tällä hetkellä kalustettuja asuntoja ja projektimajoitusta järjestävän Condo Group Oy:n toimitusjohtajana. Vahvassa kasvussa oleva varkautelaisyritys tähtää kansainvälisille markkinoille ja on liikevaihdoltaan jo miljoonaluokassa.

Aiemmin keväällä Immonen julkaisi Rock Your Day -konseptissaan Live the dream rap song -musiikkivideon, jolla hän räppää ihmisille rohkaisua keskellä koronakriisiä.