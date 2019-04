Rockhenkinen bisnestapahtuma Kipinä Kokkola hamuaa Pohjoismaiden suurimmaksi – Puhujalavalla Ruotsin ex-pääministeri, Liverpoolin legendaarinen maalintekijä ja Black Sabbathin kitaristi

Keski-Pohjanmaalla sijaitseva Kokkolan jäähalli täyttyy 5. syyskuuta aivan uudenlaisella bisnesväellä. Puhujakaarti eroaa merkittävästi muista bisnestapahtumista.

Toisen kerran järjestettävän Kipinä Kokkolan teemana on ”Business, Inspiration and Climate change” eli bisnes, inspiraatio ja ilmastonmuutos. Pohjalaisella rohkeudella rakennettu rockhenkinen bisnesväen tapahtuma kokoaa esiintyjikseen intohimoisia ja karismaattisia puhujia, kuten Ruotsin entisen pääministerin Göran Perssonin, Liverpoolin legendaarisen maalintekijän Ian Rushin ja heavy rockin kuninkaallisen, Black Sabbathin kitaristin Tony Iommin.

Tavoitteena Pohjoismaiden suurin bisnestapahtuma rocktähtien kera

”Haluamme kasvaa Pohjois-Skandinavian suurimmaksi bisnestapahtumaksi. Erotumme muista bisneskonferensseista sillä, että tuomme puhujaksi aina yhden ulkomaalaisen rocktähden muiden tähtien ohessa”, kertoo tapahtuman järjestäjän, Kipinä Eventin toimitusjohtaja Erica Roiko.

Tapahtuman markkinointi on pohjoismaista, ja tavoitteena on synnyttää uusia mahdollisuuksia koko maakunnan yrityksille. Roiko korostaa myös ympäristönäkökulmaa: ”Pohjanlahden rannikko on raskaasti teollista. Vihreiden arvojen ja ilmastonmuutoksen huomioiminen valtakunnallisessa tapahtumassa tuo varmasti vastuullisuutta myös teolliseen liiketoimintaan.”

Ensi vuoden tähdet jo tilauksessa – Tämän vuoden liput kannattaa ostaa pian

Nyt yksipäiväiseen tapahtumaan odotetaan yli 2 500:ta osallistujaa. ”Ensi vuonna tapahtuma onkin jo kaksipäiväinen ja silloin on tarkoitus tarjoilla yleisölle vielä suurempi ’cross over’ -tähti”, kertoo Erica Roiko arvoituksellisesti.

”Puhujat ovat nyt ja jatkossa tunnettuja, kotimaisia ja ulkomaalaisia, urheilutähtiä, rocktähtiä, poliitikkoja tai muutoin uraauurtavia oman alan tähtiä”, hän lisää. Myös äänimaailma on suurta ja rockhenkistä ja osallistujille pyritään luomaan kokonaisvaltainen wau-kokemus.

Kipinä Kokkolan esiintyjät 5.9.2019 Kokkolan jäähalli.



Göran Persson, Ruotsin entinen pääministeri

Tony Iommi, Black Sabbath

Ian Rush, MBE, Liverpool FC

Rajul Vasa, Dr., Vasa Concept Global ry

Signmark, Marko Vuorenheimo

Riku Rantala, Tunna Milonoff

Pertti Lamberg, CEO, Keliber

Perttu Pölönen, Investor & Futurist

Janne Saarikko, CEO, Clewat

Jone Nikula, MC