Rohkeutta avautua, selkeyttä tulevaisuuteen − 15 miljoonaa euroa etsivään nuorisotyöhön

Aluehallintovirastot ovat tänä vuonna myöntäneet yhteensä hieman yli 15 miljoonaa euroa valtionavustusta etsivään nuorisotyöhön. Avustusta myönnettiin yhteensä 238 hakijalle. Myönnetyt avustukset käytetään kunnissa etsivän nuorisotyön ammattilaisten palkkauskuluihin. Avustussumma yhtä henkilötyövuotta kohden on pääsääntöisesti 30 000 euroa. Myönnetyllä summalla katetaan kaikkiaan yli 500 henkilötyövuotta.

Vuonna 2022 etsivä nuorisotyö tavoitti yli 20 000 nuorta. Etsivän nuorisotyön asiakkaat kertovat saamastaan avusta esimerkiksi näin:

”Etsivälle on helppo puhua ja hän on todella kiinnostunut siitä, mitä minulla on sanottavaa. Koen, että etsivältä olen saanut rohkeutta avautua enemmän ihmisille.”

”Olen saanut tukea vaikeassa elämäntilanteessa ja käynnit ovat selkeyttäneet arvojani ja että mitä haluaisin tehdä tulevaisuudessa. Olen kehittynyt niin, että pärjään ahdistuksen kanssa aiempaa paremmin.”

Nuorten sitaatit ovat peräisin Sovari 2022 -kyselyn tuloksista.

Aikalisä ja alueellinen koordinaatio osana etsivää nuorisotyötä

Etsivän nuorisotyön ammattilaiset ovat läsnä nuorten keskuudessa ja auttavat nuoria, jotka haluavat vapaaehtoisesti osallistua toimintaan. Yksi työn muoto on Aikalisä-toiminta, jossa tarjotaan tukea ja ohjausta kutsuntaikäisille nuorille. Etsivät nuorisotyöntekijät osallistuvat kutsuntatilaisuuksiin ja tekevät yhteistyötä muun muassa Puolustusvoimien, siviilipalveluskeskusten sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. Aikalisä-toiminta mahdollistaa nuorelle tuen merkittävässä elämänvaiheessa ja yllättävien muutosten hetkellä, esimerkiksi palveluksen keskeytyessä.

Avustuksella katetaan etsivän nuorisotyön alueellisten koordinaattoreiden kulut. Alueellisen koordinaation tarkoituksena on kehittää nuorisotyön osaamista ja laatua sekä viestiä alan toiminnasta. Tehtävään kuuluu myös alueellisten verkostojen ylläpitämistä. Koordinaatiotyö tukee nuorisotyön työmuotojen kehittämistä kaikilla alueilla. Alueellisia verkostoja on kaikissa maakunnissa, ja lisäksi on kaksi ruotsinkielistä verkostoa.

Myönnetyt avustukset alueittain

Linkkien takaa näet aluehallintovirastojen alueillaan myöntämät etsivän nuorisotyön avustukset.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Avustusta myönnettiin 5 460 000 euroa 56 hakijalle.

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Avustusta myönnettiin 1 691 233 euroa 38 hakijalle.

Lapin aluehallintovirasto

Avustusta myönnettiin 708 750 euroa 20 hakijalle.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Avustusta myönnettiin 1 709 040 euroa 34 hakijalle.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Avustusta myönnettiin 4 210 500 euroa 67 hakijalle.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Avustusta myönnettiin 1 509 000 euroa 23 hakijalle.

Etsivän nuorisotyön avustukset

Avustusten tarkoituksena on vähentää nuorten syrjäytymistä. Etsivä nuorisotyö pyrkii tavoittamaan tuen tarpeessa oleva nuoren ja auttamaan hänet tarvitsemiensa palvelujen ja tuen piiriin. Etsivä nuorisotyö on alle 29-vuotiaille suunnattua erityisnuorisotyötä, joka perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön. Kunnat järjestävät etsivää nuorisotyötä, ja toiminta kattaa lähes koko Suomen.

Aluehallintovirastot myöntävät avustuksia myös muun muassa nuorten työpajatoimintaan, nuorisoalan kehittämiseen sekä lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan. Aviavustukset.fi-sivustolla on tietoa aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen avustuksista.

Lisätietoja

Etelä-Suomi: ylitarkastaja Kati Myyryläinen, p. 0295 016 446

Itä-Suomi: nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi Kohonen, p. 0295 016 514

Lappi: nuorisotoimen ylitarkastaja Marja Hanni, p. 0295 017 393

Lounais-Suomi: nuorisotoimen ylitarkastaja Niclas Risku, p. 0295 018 051

Länsi- ja Sisä-Suomi: nuorisotoimen ylitarkastaja Päivi Pienmäki-Jylhä, p. 0295 018 819 ja nuorisotoimen ylitarkastaja Annika Palola, p. 0295 018 817

Pohjois-Suomi: nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, p. 0295 017652

etunimi.sukunimi@avi.fi