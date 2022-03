Roima Intelligence ja Logimatic IDS yhdistävät voimansa – Roima-konserni jatkaa laajentumistaan Pohjois-Euroopassa

Vuonna 1997 perustettu Logimatic IDS A/S on Tanskan johtava varastonhallintaohjelmistojen (WMS) asiantuntija, joka palvelee vähittäiskaupan, tukkukaupan ja valmistusteollisuuden yrityksiä sekä julkisia sairaaloita ja hotelleja. Logimaticin tuotteet ja asiantuntemus täydentävät Roiman kehittämiä ja tarjoamia ohjelmistoja ja palveluita: molemmat yritykset antavat asiakkailleen mahdollisuuden saavuttaa kestäviä tuloksia digitalisaation avulla optimoimalla ja automatisoimalla yritysten prosesseja.

Roima on perustamisestaan 2014 lähtien kasvanut ja on nyt yksi Pohjoismaiden suurimmista itsenäisistä ohjelmistotaloista lähes 40 miljoonan euron liikevaihdolla, Logimatic IDS mukaan lukien. Tänä päivänä Roima palvelee yli 300 asiakasta, auttaen yrityksiä parantamaan kilpailukykyään toiminnan tehostamisen ja laadun parantamisen keinoin. Paikallinen läsnäolo Tanskassa on uusi keskeinen askel Roiman laajentumisessa Pohjois-Euroopassa. Roiman ja Logimatic IDS:n kokonaisvaltaisten tarjoomien yhdistäminen tuo markkinoille valmistus- ja logistiikkatoiminnan ohjelmistoja ja palveluita, jotka ovat Euroopan tasolla ainutlaatuisia. Yhdistämällä voimansa Roima ja Logimatic IDS pystyvät hyödyntämään SaaS (Software as a Service) -toimitusmallia tarjoomassaan ja vahvistamaan edelleen toimitusten skaalautuvuutta.



"Tavoitteenamme on kasvaa Pohjois-Euroopan johtavaksi kestävien toimitusketjujen hallintaan erikoistuneeksi ohjelmistotoimittajaksi. Tänä päivänä meillä on vankka asema Suomessa ja Ruotsissa. Tanskassa ja Norjassa laajasti käytössä olevan LOGIA-järjestelmän tuella pystymme lisäämään asiakkaidemme tuottavuutta ja sopeutumiskykyä teollisuuden ratkaisuilla. Asiantuntijamme ovat johtavia ammattilaisia, ja asiakaslähtöisyytemme sekä yrityskulttuuriemme samankaltaisuus antaa hyvän pohjan yhteiselle kasvulle", toteaa Roiman toimitusjohtaja Markus Kalalahti.

"Odotamme innolla uusia mahdollisuuksia yhdistää voimamme, jolloin yhdessä Roiman kanssa voimme laajentua ja vauhdittaa kasvua entisestään. Ratkaisumme täydentävät toisiaan hyvin sekä toiminnallisuuksien että teknologioiden osalta, tarjoten asiakkaillemme entistä laajemman valikoiman integroituja ratkaisuja. Kasvutarinamme edelleen vauhdittuessa tarvitsemme entistä enemmän osaamista ohjelmistokehitykseen ja projektinhallintaan", iloitsee Logimatic IDS:n toimitusjohtaja Karsten Banghaab, Roiman Tanskan toimintojen tuleva johtaja.