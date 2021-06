Rokuan kansallispuisto laajenee (Pohjois-Pohjanmaa)

Jaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt kiinteistökaupan, jolla valtion kansallisomaisuudeksi hankittiin Rokuanvaaran länsiosista noin 47 hehtaarin suuruinen kiinteistö.

Kiinteistö hankittiin liitettäväksi Rokuan kansallispuistoon. Rokuan kansallispuiston nykyinen pinta-ala on noin 1682 hehtaaria, josta Muhoksella noin 436 ha, Utajärvellä noin 698 ha ja Vaalassa noin 548 ha. Kauppa lisää merkittävästi puiston Muhoksen puoleista pinta-alaa.

Hankitun kiinteistön luonto koostuu harjumetsistä ja mm. alueen läpi virtaavasta pohjavesivaikutteisesta Luosanojasta ympärysmetsineen.

Kiinteistökaupalla toteutetaan hallitusohjelman tavoitetta kansallispuistoverkoston laajentamisesta.

ELY-keskus on saanut erillisrahoitusta Pohjois-Suomen metsien suojelutilanteen parantamiseen, mikä mahdollisti tämänkin kohteen hankinnan. ELY-keskuksella on edelleen valmiudet hankkia alueita Rokuan kansallispuiston laajentamiseksi. Viime viikkoinen myrsky on aiheuttanut myös Rokualla merkittäviä metsätuhoja. Tällaiset alueet ovat hyvinkin soveltuvia kansallispuiston laajennusalueiksi. ELY-keskuksen maksama kauppahinta on verovapaata tuloa maanomistajalle.