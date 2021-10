Romantiikkaa ja joulureseptejä majakkasaaren leipomosta – Jenny Colganin herkullinen jouluromaani ilmestyy 15.11.

Joulunaika on saapunut Mount Polbearnen saarelle Cornwalliin. Polly Waterfordin pienestä leipomosta leviää ulos houkutteleva piparkakkujen ja muiden jouluisten herkkujen tuoksu. Polly on onnellinen, sillä edessä on vihdoin joulu yhdessä mehiläistenhoitajapoikaystävä Hucklen kanssa. Mutta millaisia koettelemuksia Pollyn on kohdattava ennen kuin hän pääsee nauttimaan yhteisestä jouluaatosta takkatulen äärellä?

Jouluvaloja ja takkatulen rätinää (Gummerus) on skotlantilaisen Jenny Colganin lämmin jouluromaani, joka on täydellinen tunnelman virittäjä ja lukunautinto kaikille jouluihmisille ja joulusta nauttiville. Kirja ilmestyy suomeksi 15.11. ja se sisältää myös jouluisia reseptejä.

Kirjailija Jenny Colgan on viihteen kärkinimiä esimerkiksi Britanniassa, Ruotsissa ja Saksassa. Hyvän mielen romaanien kestosuosikin kirjoja on myyty maailmanlaajuisesti jo yli 5 miljoonaa kappaletta. Colgan on löytänyt tiensä myös suomalaislukijoiden sydämiin sarjoillaan Beach Streetin pienestä leipomosta ja skotlantilaisesta kirjakaupasta. Jouluvaloja ja takkatulen rätinää on Colganin kolmas cornwallilaisen majakkasaaren leipomoon sijoittuva romaani.

Jenny Colgan: Jouluvaloja ja takkatulen rätinää

298 sivua

alkuteos Christmas at Little Beach Street Bakery

suomentanut Paula Takio

ilmestyy äänikirjana 29.11., lukija Anniina Piiparinen

Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:

Pauliina Pietilä, tuottaja, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi