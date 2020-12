Rosso Jyväskeskuksen toiminta loppuu – uuden Rosson toimitilan vuokrasopimus on allekirjoitettu

S-market Petäjäveden uudistus on valmistunut etuajassa 26.10.2020 10:45:00 EET | Tiedote

Osuuskauppa Keskimaa on uudistanut Petäjäveden S-marketin syksyn aikana. S-marketin myymäläilme on päivitetty uuden S-market konseptin mukaiseksi, myymäkierto on selkiytynyt ja kaikki vanhat kalusteet on uusittu. Uudistustyöt ovat sujuneet aikataulussa ja valmiin myymälän avajaisia vietetään tulevana viikonloppuna.