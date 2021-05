Rosso Kirkkopuiston yt-neuvottelut ovat päättyneet – Rosso Kirkkopuisto suljetaan syyskuun lopulla

Jaa

Jyväskylän keskustassa vuodesta 1985 asti toimineen Rosso Kirkkopuiston toiminta loppuu syksyllä. Rosso Kirkkopuiston henkilökunnalle tarjotaan töitä Keskimaan muista toimipaikoista toiminnan loppuessa. Keskimaa haluaa panostaa täysillä toukokuun alussa avattuun uuteen Rosso Jyväskylään.

Osuuskauppa Keskimaa Rosso Kirkkopuistoa koskevat yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Yt-neuvottelut koskivat koko Rosso Kirkkopuiston henkilöstöä, yhteensä kuutta (6) henkilöä. Kaksi viikkoa kestäneiden neuvottelujen päätyttyä on päätetty lopettaa Rosso Kirkkopuiston toiminta syksyn aikana. Kaikille Rosso Kirkkopuiston työtekijöille tullaan tarjoamaan töitä ensisijaisesti Keskimaan muista ravintoloista.

− Kerroimmekin jo yt-neuvottelujen alkaessa, että neuvottelujen taustalla on Rosso Kirkkopuiston vuokrasopimuksen päättyminen. Helatorstaina avatun Rosso Jyväskylän toiminta on lähtenyt onnistuneesti käyntiin ja haluamme keskittyä nyt täysillä uuden Rosson toimintaan. Nämä asiat puoltavat ratkaisuamme lopettaa Rosso Kirkkopuiston toiminta kesän jälkeen, toteaa Osuuskauppa Keskimaan matkailu- ja ravitsemisalan toimialajohtaja Pasi Kunelius.

− Rosso Kirkkopuistossa meillä tulisi vastaan mittavat remontit, joten tämä on nyt oikea hetki tehdä päätös Rosson toiminnan lopettamisesta Kirkkopuiston miljöössä. Täytyy kuitenkin muistaa, että uusi Rossomme sijaitsee vain muutaman korttelin päässä Kirkkopuistosta, Kunelius lisää.



Rosso Kirkkopuisto on ensimmäinen Rosso Jyväskylässä ja se on toiminut nykyisellä paikalla vuodesta 1985 lähtien. Rosso Kirkkopuiston toiminta tullaan lopettamaan kesän jälkeen, todennäköisesti syyskuun loppuun mennessä.