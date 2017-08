Rovaniemelle 72 500 euron päävoitto nettikasinolta – pelipanos 25 senttiä

11.8.2017 14:53 | Veikkaus

Rovaniemeläinen nettipelaaja pääsi Juicy Booty -pelin bonuspeliin ja voitti 25 sentin panoksella yli 72 500 euron suuruisen jackpot-voiton.

Rovaniemellä asuvalla nettipelaajalla kävi tuuri Veikkauksen nettikasinolla torstaina 10.8. noin puolenpäivän aikaan. Hän pelasi Juicy Booty -nimistä automaattipeliä, jossa on tavoitteena saada hedelmistä muodostuvia kuvioyhdistelmiä voittolinjoille.

Pelissä on myös bonuspeli, johon päästäkseen täytyy saada kolme pyssykuviota. Bonuspelissä voi voittaa sekä pienempiä rahavoittoja että jatkuvasti kasvavan päävoiton ei jackpotin. Onnekas rovaniemeläinen pelaaja pääsikin bonuspeliin ja sai siinä jackpot-voittoon oikeuttavat kolme avainta.

Pelin oma kasvava päävoitto oli ehtinyt nousta torstaihin mennessä 72 623 euroon. Voitto tuli 25 sentin kierrospanoksella.

Tällä hetkellä suurin summa, jonka Veikkauksen nettikasinon automaattipeleistä voi voittaa, on noin 567 000 euroa. Se on The Winnings of Oz -pelin päävoitto, ja tuokin voittosumma kasvaa koko ajan.