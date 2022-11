Rovaniemen kaupungille huomautus perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn ongelmista

Lapin aluehallintovirasto on 28.11. antanut Rovaniemen kaupungille huomautuksen perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn ongelmista. Aluehallintovirasto toteaa, että kaupungin on seurattava järjestämisvastuullaan olevien perusterveydenhuollon palveluiden saatavuutta. Lisäksi potilaille on ilmoitettava hoitoon pääsyn ajankohta, eikä heitä voi jättää jonoon odottamaan ilmoitusta vastaanottoajasta tai pyytää ottamaan uudelleen yhteyttä vastaanottoajan saadakseen.

Päätös pohjaa aluehallintovirastoon huhtikuussa tulleeseen epäkohtailmoitukseen, jonka mukaan Rovaniemen terveysasemilla ei huhtikuussa ollut riittävästi aikoja lääkärin vastaanotolle. Sen perusteella Lapin aluehallintovirasto pyysi Rovaniemen kaupungilta selvityksen asiasta. Selvityksistä käy ilmi, ettei kaupungilla ole ollut riittäviä henkilöstöresursseja perusterveydenhuollossa. Lisäksi kaupungilla käytössä olevasta potilastietojärjestelmästä ei saada tarpeeksi luotettavasti tietoja hoitoon pääsystä.

Hoitoonpääsyajat määritellään laissa

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kiireettömään hoitoon pääsyn enimmäisajoista säädetään terveydenhuoltolaissa. Lapin aluehallintovirasto toteaa, ettei kunta voi vedota puutteellisiin resursseihin. Laki velvoittaa kunnat varaamaan riittävästi resursseja terveydenhuollon palveluihin. Jos kunta tai sairaanhoitopiiri ei voi itse antaa hoitoa säädetyssä ajassa, sen on hankittava palvelu muualta.

Rovaniemen kaupunki vastaa terveydenhuollon palveluista tämän vuoden loppuun saakka. Ensi vuoden alussa palveluiden järjestämisvastuu siirtyy Lapin hyvinvointialueelle. Aluehallintovirasto korostaa, että Rovaniemen kaupungin tulee koko järjestämisvastuunsa ajan huolehtia siitä, että terveydenhuollon palvelut toteutetaan lainmukaisesti. Aluehallintovirasto tulee jatkamaan hoitoonpääsyn valvontaa myös järjestämisvastuun siirryttyä hyvinvointialueelle.