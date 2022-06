Rovaniemen Koivusaareen on saapunut kesälampaita

Lampaat ovat Koivusaaressa kasvukauden loppuun saakka, mikäli laidunnettavaa riittää. Lampaiden hoidosta vastaava Perämeren Ystävät ry on tuonut tänään viimeiset lampaat saareen. Yhdistyksellä on vastaavaa lampaiden laiduntoimintaa myös Kemin korkeudella Perämeren saaristossa.

Lampaita varten alueella on noin 700 metriä aitaa ja kaksi porttia. Lampaat ovat uudella laitumella vielä arkoja, mikä on syytä huomioida erityisesti tällä viikolla saaressa vierailtaessa. Koivusaaren vierailijoita pyydetään sulkemaan huolella lammashaan portti, jotta lampaat eivät eksy valtatielle. Lisäksi saaressa vierailevat koirat tulee pitää kytkettynä, eikä lampaita saa ruokkia.

Lampaat ylläpitävät perinnemaisemaa

Laaja Ounasjoen suistoalue on Lapin arvokkaimpia tulvaniittykokonaisuuksia, joka on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi perinnemaisemaksi. Koivusaaren ympäri kiertää Rovaniemen kaupungin ylläpitämä luontopolku. Pitkospuilla katetun rengasreitin kokonaispituus on noin 2,5 kilometriä ja se kiertelee avoimien niittyjen ja hakamaiden keskellä. Suistosaarissa on tavattu 135 lintulajia, joista 90 - 100 lajia on pesinyt alueella tai tavattu pesimäaikana.

Perinteisen maatalouden väistyttyä sen myötä syntyneet niityt ja laitumet ovat harvinaistuneet nopeasti. Samalla on kadonnut suuria alueita monille lajeille tärkeitä elinympäristöjä. Perinnebiotoopit säilyvät avoimina ja ylläpitävät monipuolista lajistoa vain säännöllisen hoidon, laidunnuksen tai niiton ansioista. Samalla säilyvät maiseman historia, siihen liittyvät muistot ja perinteiset hoitotavat.

Muita Helmi-elinympäristöohjelman kohteita Lapissa ovat mm. Tornion Kainuunkylän saaret, Kittilän Karjanranta, Keminmaan kirkot, Rovaniemen Viirin laitumet, Pelkosenniemen Kairalan niityt ja Keminsaaret sekä Utsjoen Pappilan niityt ja Inarin Pielpajärven erämaakirkon kenttä. Uusia kohteita on otettu hoitoon myös Perämeren rannikolla ja saaristossa. Ympäristöministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön Helmi-ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa heikentyneiden elinympäristöjen tilaa.