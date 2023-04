Rovaniemen perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon valvonta jatkuu – Lapin aluehallintovirasto selvittää hoitoon pääsyn tilannetta

Lapin aluehallintovirastoon on alkuvuonna 2023 tullut useita yhteydenottoja, jotka koskevat perusterveydenhuoltoa ja suun terveydenhuoltoa Rovaniemellä. Näiden palveluiden järjestämisvastuu on 1.1.2023 siirtynyt Lapin hyvinvointialueelle. Aluehallintovirastoon tehtyjen epäkohtailmoitusten perusteella on syytä epäillä, että hoitoon pääsy ei edelleenkään kaikilta osin toteudu kiireettömän eikä kiireellisen hoidon osalta lainsäädännön edellyttämällä tasolla. Aluehallintovirasto on pyytänyt hyvinvointialueelta selvityksiä asiassa.

Aluehallintovirasto on valvonut Rovaniemen perusterveydenhuollon palveluita vuonna 2022. Aluehallintovirasto antoi Rovaniemen kaupungille marraskuussa 2022 huomautuksen siitä, että se on laiminlyönyt perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn järjestämisen lain edellyttämällä tavalla. Aluehallintovirasto saattoi päätöksensä hyvinvointialueen tietoon ja huomioon otettavaksi palveluiden järjestämisessä vuoden 2023 alusta lähtien. Aluehallintovirasto on valvonut Rovaniemen kaupungin järjestämää suun terveydenhuoltoa vuodesta 2017 lähtien. Hoitoa ei ole ollut saatavilla riittävästi ja lisäksi vastaanottoajan ilmoittamisen käytännöissä on ollut ongelmia. Aluehallintovirasto antoi Rovaniemen kaupungille asiasta vakavan huomautuksen joulukuussa 2022 ja pyysi tulevaa hyvinvointialuetta huomioimaan päätöksen palveluiden järjestämisessä vuoden 2023 alusta lähtien. Aluehallintovirasto selvittää asiaa ja tiedottaa siitä seuraavan kerran päätöksen antamisen jälkeen. Tiedote Rovaniemen kaupungille annetusta huomautuksesta koskien perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn ongelmia

Tiedote Rovaniemen kaupungille annetusta vakavasta huomautuksesta koskien hammashoitoon pääsyn ongelmia Lisätietoja: lakimies Mariana Lantto, Lapin aluehallintovirasto, p. 0295 017 373, mariana.lantto@avi.fi

terveydenhuollon ylitarkastaja Heidi Lahdensivu, Lapin aluehallintovirasto, p. 0295 017 006, heidi.lahdensivu@avi.fi (24.4. alkaen)