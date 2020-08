RPT Docu Oy on nyt RPT Byggfakta Oy - Uusi nimi ja entistä paremmat palvelut

Kiinteistö- ja rakennusalan data- sekä mediapalveluja tarjoavan RPT Docu Oy:n nimi on vaihtunut RPT Byggfakta Oy:ksi. Nimenmuutoksen syynä on konsernin nimen muuttuminen Byggfakta Groupiksi. RPT:n uusi nimi on otettu käyttöön elokuun alusta alkaen.

RPT Byggfakta Oy:n 45-vuotisessa historiassa on ollut useita omistajavaihdoksia, joiden seurauksena nimikin on muuttunut. RPT tulee yrityksen alkuperäisestä nimestä: Rakennusalan Projektitiedosto Oy. RPT Byggfakta on osa Pohjoismaiden johtavaa rakennusalan tietopalveluja tuottavaa Docu Nordic -konsernia. Konserni yhtenäistää brändiään, minkä vuoksi konsernin nimeksi on nyt tullut Byggfakta Group ja sen tytäryhtiöt kaikissa Pohjoismaissa ovat saaneet uudet Byggfakta-nimet. – Nimenmuutos ei vaikuta asiakkaisiimme, mutta se selkeyttää konsernin vahvuutta kiinteistö- ja rakennusalan pohjoismaisilla markkinoilla, RPT Byggfakta Oy:n toimitusjohtaja Sampsa Seppälä sanoo. – Uutta nimeämme suurempi uutinen on datapalvelujemme nosto seuraavalle tasolle. Kymmeniä vuosia alan toimijoita Suomessa auttaneen FaktaNet Live -palvelun uusin versio RPT SMART julkistetaan lokakuisilla FinnBuild-messuilla, Seppälä kertoo. RPT:n tuotemerkkejä ovat FaktaNet Live, RPT SMART, RakennusFakta, CityMark, SIR Tietokanta, Projektiuutiset, Kiinteistöposti ja Rakenna Oikein.

