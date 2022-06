Rud Pedersen Group avaa jo viidennen uuden toimiston tänä vuonna – nyt Bulgariaan

Rud Pedersen Group

Rud Pedersen Group on yksi Euroopan suurimmista PA- ja PR-toimistoryhmistä Euroopassa. Sillä on yli 440 työntekijää 13 maassa. Konsernin brändeihin kuuluvat Rud Pedersen Public Affairs, King Street Communications, Welcom, RP People, Fabula (Liettua), Vilands Communications (Latvia) ja CNTVRS (Ranska). Rud Pedersen Group on tarjonnut vuodesta 2003 lähtien asiakkailleen laadukkaita ratkaisuja ja luovuutta liiketoiminnan haasteiden ratkaisemiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Meillä on asiakkaanamme yhteensä yli 500 yritystä tai organisaatiota. Omien toimistojemme lisäksi työskentelemme tiiviisti valikoitujen kumppanien kanssa tärkeimmillä markkinoilla kaikkialla EU:ssa.