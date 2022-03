Rud Pedersen Group laajenee Latviaan

Vilands Associatesin muodostavat sisaryritykset VA Communications ja VA Government, jotka ovat alallaan Latvian markkinajohtajia. Molemmilla yhtiöillä on Riiassa 25 työntekijää, jotka tarjoavat asiakkaille strategisen viestinnän, markkinoinnin, kriisiviestinnän sekä yhteiskuntasuhteiden ja päättäjäviestinnän konsultointia.

”Vahvan pohjoismaisen perintömme ansiosta laajentuminen Baltiassa on loogista, ja olemme iloisia, että meillä on nyt jalansija kaikissa kolmessa Baltian maassa. Asiakkaamme kaipaavat integroituja ratkaisuja, ja olen erittäin tyytyväinen, että voimme nyt tarjota alueen parhaan palvelukokonaisuuden. VA Communications ja VA Government ovat yrittäjien rakentamia yrityksiä. He ovat halunneet haastaa markkinat, aivan kuten me Rud Pedersenillä olemme tehneet”, sanoo Rud Pedersen Groupin toimitusjohtaja Morten Rud Pedersen.

"Löysimme heti yhteisen sävelen Rud Pedersen Groupin kanssa. Meillä on samanlainen sisäinen kulttuuri ja visio yrityksen tulevasta kasvusta. Aluetason toimijoiden rooli on kasvaa nopeasti, mikä lisää tarvetta Rud Pedersenin kaltaisille yrityksille kansainvälisillä asiantuntijapalvelumarkkinoilla. Tästä syystä olemme päättäneet toimia yhdessä ja rakentaa vahvan liiton, joka tuo lisäarvoa sekä tiimillemme että asiakkaillemme", sanoo Ralfs Vīlands, joka on VA Communications- ja VA Government -yhtiöiden perustaja ja osakas.

Aiemmin tänä vuonna Rud Pedersen Group ilmoitti uudesta toimistostaan ​​Varsovassa, joka on tärkeä keskus Baltian maille. Lisäksi nopeasti kasvava konserni on avannut alkuvuodesta toimiston Lontooseen.

VA Communications ja VA Government ovat jo työskennelleet Rud Pedersen Groupin kanssa yhteisissä projekteissa. Yhteistyösopimuksessa Rud Pedersen Groupista tulee vähemmistöomistaja VA Communications- ja VA Government -yhtiöissä. Yhtiöt ovat virallisesti osa Rud Pedersen Groupia.