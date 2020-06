Rudbergin Salainen koodi on vakoojatarinaksi kirjoitettua naisten historiaa toisen maailmansodan ajalta

Ruotsalaisen Denise Rudbergin salanimellä kirjoittama Salainen koodi on Liittolaiset-sarjan avaus. Se nousi Ruotsissa heti myyntilistojen kärkeen ja on jo myyty tv-sarjaksi.

Denise Rudberg on ruotsalaisten rakastama kirjailija, kolumnisti ja tv-esiintyjä, jonka kirjoja on myyty yli 3 miljoona kappaletta. Elokuvaa ja dramaturgiaa New Yorkissa opiskellut Rudberg on tullut tunnetuksi yhdeksänosaisen Marianne Jidhoff -dekkarisarjan myötä.



Salainen koodi on uuden Liittolaiset -sarjan avaus. Liittolaisissa Rudberg valottaa aiemmin pimennossa olleiden naisten työtä koodinpurkajina toisessa maailmansodassa. Sarjan inspiraatio tulee Rudbergin oman virolaisen isoäidin tarinoista, joita Denise kuunteli lapsena ja kirja pohjautuukin todellisiin tapahtumiin.



Tukholma 1940. Natsi-Saksan uhka kasvaa ja hallitus palkkaa kolme pohjoismaista nuorta naista, Signen, Elisabethin ja Iriksen, ratkomaan salaisia koodeja. Vihollisten, vakoojien ja vaarallisten miesten keskellä naiset selviävät vain olemalla lojaaleja toisilleen.



”Nämä kirjat olen aina halunnut kirjoittaa. Ne ovat vakoojatarinan muotoon kirjoitettua naisten historiaa sijoitettuna Tukholman Östermalmille naapurustoon, jonka tunnen kuin omat taskuni. Näiden naisten panos Ruotsin puolustuksessa oli mittaamattoman arvokas, mutta heidän tarinaansa ei ole aiemmin kerrottu.”



Rudberg lähetti Salaisen koodin käsikirjoituksen kustantajille salanimellä. Kirja oli viikko ilmestymisensä jälkeen Ruotsissa painettujen kirjojen kakkosena ja äänikirjojen ykkösenä ja on myynyt jo yli 50 000 kappaletta. Kirjan käännösoikeudet on myyty Suomen lisäksi Hollantiin ja Saksaan. Yellowbird-tuotantoyhtiö on hankkinut sarjan tv-oikeudet ja menestyneet Vår Tid Är Nu -sarjan tekijät ovat jo aloittaneet tv-sarjan käsikirjoittamisen.





Into julkaisee säännöllisesti myös pohjoismaisia laatudekkareita. Vastikään ilmestyivät ruotsalaisen Arne Dahlin Berger & Blom -sarjan neljäs osa Vapaus, jolle Jylland Posten antoi viisi tähteä ja norjalaisen Heine Bakkeidin Paratiisin kutsu, joka oli ehdolla vuoden 2019 parhaaksi norjalaiseksi rikoskirjaksi.





