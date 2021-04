Ruisrock 2021 peruuntuu koronavirustilanteen takia

Jaa

Festivaali järjestetään seuraavan kerran 8.–10.7.2022 Turun Ruissalossa.

Ruisrockin järjestäjät ovat seuranneet koronavirustilanteen kehittymistä herkeämättä ja pysyneet toiveikkaina siitä, että heinäkuussa Ruisrock voisi taas tuottaa iloa ja onnellisuutta yli sadalletuhannelle kävijälleen. Pandemian pitkittyminen on tuonut suurten festivaalien järjestämiseen kuitenkin erittäin merkittäviä epävarmuustekijöitä ja avoimia kysymyksiä. Ruisrockin tuotantoa on mahdotonta edistää, kun täyttä varmuutta järjestämisedellytyksistä ei ole.



Koronapandemia pakottaakin Ruisrockin tekemään nyt raskaan, mutta nykytilanteessa ainoan mahdollisen ratkaisun. Kesän 2021 festivaali perutaan ja seuraavan kerran Ruisrock järjestetään heinäkuussa 2022.



Ruisrockin on oltava kaikille osallistujilleen turvallinen ja elämyksellinen festivaali. Sen ytimessä ovat kohtaamiset ja yhdessä jaetut ilon ja onnen hetket, joita kävijät ovat jo pitkään kaivanneet. Ruisrockille on äärimmäisen tärkeää pystyä vastaamaan yleisön odotuksiin, ja esimerkiksi vapaaseen festivaalialueella liikkumiseen tai kävijöiden määrään liittyvät rajoitukset tekisivät tästä mahdotonta.



”Suurin toiveemme kuluneen vuoden aikana on ollut, että pääsisimme järjestämään taas Ruisrockin. Yleisön, esiintyjien ja meidän kaikkien kaipuu festareille on ollut käsin kosketeltavaa, ja teimme kaikkemme, että olisimme voineet järjestää raskaan vuoden jälkeen juhlat Ruissalossa. Ruisrock on yli 50 vuotta koonnut ihmiset yhteen kokemaan ikimuistoisia elämyksiä. Tähän ei nykyisessä epävarmassa tilanteessa ole kuitenkaan edellytyksiä, joten särkynein sydämin joudumme perumaan kesän festivaalin. Keskitymme nyt täysillä vuoteen 2022, jonka suunnittelu on jo aloitettu. Kiitos vielä kaikille teille, jotka olitte tulossa Ruisrockiin. Nähdään reilun vuoden päästä Ruissalossa, jolloin juhlitaan kolmen vuoden edestä!” sanoo Ruisrockin promoottori Mikko Niemelä.



Ruisrockin 2022 artistineuvottelut ovat käynnissä, ja julkistuksia on luvassa niiden edetessä. Festivaali vietetään 8.–10.7.2022 Turun Ruissalossa.



Ruisrockiin ensi kesäksi lipun ostaneet voivat säilyttää lippunsa ja käyttää sen sellaisenaan vuoden 2022 festivaalilla. Myös vuodelta 2020 säästetyt liput käyvät sellaisenaan vuoden 2022 Ruisrockissa. Liput voi myös palauttaa ja saada rahat takaisin lukuun ottamatta lippukaupan käsittelymaksua. Lisätietoa lippujen palautuksesta lukee Ruisrockin sivuilla.