Ruisrock juhlitaan tänä viikonloppuna: Festivaalikesän toistaiseksi suurin yleisö kokoontuu Ruissalossa

Perinteikäs Ruisrock juhlitaan Ruissalossa 51. kerran kahden pandemian aiheuttaman taukovuoden jälkeen. Suurena palaava festivaali tuo Ruissaloon valtavan määrän yleisöä ja ennätyslaajan artistikattauksen, joka käsittää Major Lazerin, Martin Garrixin, Megan Thee Stallionin ja Playboi Cartin kaltaisia maailmantähtiä, suuria kotimaisia nimiä, kuten Antti Tuisku, Haloo Helsinki!, JVG ja Vesala sekä merkittävän määrä muita kotimaisia artisteja. Ruisrockin lippukauppa on ollut vilkasta, ja tapahtuma on lähes loppuunmyyty.

"On niin hienoa päästä taas aukaisemaan Ruisrockin portit ja toivottaa tänään 35 000 -päinen yleisömme nauttimaan festivaalista. Koronatauon jälkeen tuntuu erityisen ihanalta huomata, että yleisö on löytänyt meidän luokse ja tulemme tarjoamaan heille ensiluokkaisen festivaalin tänä viikonloppuna", iloitsee Ruisrockin promoottori Mikko Niemelä.

Festivaali katsoo tulevaisuuteen

Ruisrock hyödynsi pandemian aiheuttamat taukovuodet festivaalin kehitystyöhön. Alkuvuodesta 2022 Ruisrock lanseerasi kattavan vastuullisuusohjelmansa, jossa festivaali listaa kunnianhimoisia kestävyystavoitteita, kuten hiilineutraalin festivaalituotannon tavoittelun kotimaisiin kohteisiin kompensoiden sekä laajenevan ympäristön hyväksi tehtävän hyväntekeväisyystyön. Ohjelman lisäksi festivaali on lanseerannut nuorista koostuvan Ruissiraadin, jonka kanssa tapahtumaa kehitetään yhteistyössä, ja joka nyt pääsee festivaalille ensimmäisen kerran tekemään kehitystyötä käytännössä.

"Ruissiraati on ollut meille todella tärkeä askel kohti tiiviimpää festarin kehittämistä yhdessä yleisömme kanssa. Meille on tärkeää olla ajan hermolla, ja Ruissiraadilta olemme saaneet todella paljon ideoita esimerkiksi talkoolaisuuden ja festarin sisältöjen kehittämiseen, turvallisemman tilan luomiseen ja viestintäämme. Yhteistyö on toiminut erinomaisesti, ja tämän kehitystyön tulokset tulevat näkymään jo tämän vuoden festivaalilla", kertoo Niemelä.

Ruisrock juhlitaan Turun Ruissalossa tänä viikonloppuna 8.–10.7.2022. Tapahtumassa nähdään ennätyslaaja artistikattaus, kuusi lavaa, etenkin turkulaisten taiteilijoiden taidetta sekä valtava festivaaliyleisö. Lähes loppuunmyydyn tapahtuman liput myy Tiketti.

Ruisrockin ohjelma 2022:

Major Lazer (US)

Martin Garrix (NL)

Megan Thee Stallion (US)

Playboi Carti (US)

Polo G (US)

The Kid LAROI (AU)

A36 (SE)

Anne-Marie (UK)

beabadoobee (UK)

Clairo (US)

girl in red (NO)

Imanbek (KZ)

The Ark (SE)

Turnstile (US)

Antti Tuisku

Haloo Helsinki!

JVG

Tehosekoitin

ABREU

Behm

Blind Channel

Chisu

Cledos

Gasellit

Gettomasa

Ellinoora

Erin

Evelina

ibe

Kaija Koo

Maustetytöt X Agents

Mikael Gabriel

Olavi Uusivirta

Pyhimys

Ruusut

SANNI

Sexmane & Isaac Sene

Vesala

Vesta

william

Adikia

Arppa

BESS

Costee

Cyan Kicks

D.R.E.A.M

Ege Zulu

El Migu, T Swoop, Costi & Ares

Erika Vikman

Etta

F

Hassan Maikal

Ida Paul & Kalle Lindroth

jambo

Jesse Markin

Jotti Singh

Kauriinmetsästäjät

Kissa

Kube

Lauri Haav

Lost Society

Louie Blue

Luukas Oja

Marko Haavisto & Poutahaukat

Matriarkaatti

MC KOO

Melo

Mouhous

NCO

Nelli Matula

Nelma U & Safira

Paha Vaanii

Pambikallio

Pasa

Pehmoaino

Pekka Nisu

Pesso

Pihlaja

Pins.ku

Punomo

Ramses II

Rosa Coste

Ruissalo Amping

Sara Bee

Sofa

Tavastian Lauantaidisko

Teini-Pää

The Vantages

Turisti

Underclass

Ursus Factory

Vepu

Viivi

Yeboyah

Younghearted

Yrjänä

Bitchez and Bangerz

DJ Anttipiootti

DJ Kolkka

DJ Nita

DJ Shy grl

DJ Ulrika

DJ Vicky