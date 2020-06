Ruisrock julkisti vuoden 2021 ensimmäiset artistit: mukana Martin Garrix, Major Lazer, The Ark ja Antti Tuisku

Ruisrock juhlitaan 9.–11.7.2021 Turun Ruissalossa. Festivaalin kaikki lipputyypit ovat myynnissä.

Ruisrockissa nähdään kesällä 2021 tuottajasensaatio Martin Garrix (NL), joka villitsee yleisöä maailman suurimmilla festivaalilavoilla. Palkittu ja listasijoituksia napsiva artisti on elementissään niin nostattavien tanssibiisien kuin melodisten popkappaleiden parissa. Garrixin tuotantoon lukeutuu useita huippusuosittuja julkaisuja muun muassa Dua Lipan, Khalidin ja Troye Sivanin kanssa.

Superkokoonpano Major Lazer (US) on kuulunut maailman suosituimpiin artisteihin jo vuosikymmenen ajan. Diplon, Walshy Firen ja Ape Drumsin muodostama yhtye yhdistää elektroniseen tanssimusiikkiinsa reggaeta, dancehallia ja housea ja nostattaa hiteillään festivaaliperjantain tunnelman korkeuksiin. Yhdysvaltalaisartisti blackbear täydentää puolestaan Ruisrockin sunnuntaita. Artistin singlet ovat keränneet satoja miljoonia toistoja ja katseluita maailmanlaajuisesti, ja tunnetuimpiin kappaleisiin lukeutuvat esimerkiksi jättihitit hot girl bummer ja do re mi.

Festivaalille saadaan pohjoismaista täydennystä, kun DJ-tuottaja Alan Walker (NO), poptaituri Zara Larsson (SE) ja ikoninen The Ark (SE) saapuvat Ruissaloon. Suuren suosion keikkalavojen päätähtenä ja huimilla striimausluvuilla saavuttanut Alan Walker on yksi kansainvälisesti kysytyimmistä artisteista genressään, ja on nuoresta iästään huolimatta jättänyt jo jäljen populaarimusiikin historiaan. Paljon toivottu esiintyjä on myös The Ark (SE), joka kuuluu kiistatta 2000-luvun suurimpiin ruotsalaisyhtyeisiin. Bändiltä nähdään Ruisrockissa kesän 2021 ainoa Suomen-keikka, kun yhtye nousee lavalle festivaalisunnuntaina. Ruotsalaisten nykyartistien kärkeä edustaa Zara Larsson, joka on valloittanut yleisön muun muassa hiteillään Lush Life ja Never Forget You.

Odotetuimpia kotimaisia kiinnityksiä festivaalille ovat muun muassa spektaakkelimaisista live-esiintymisistä tunnettu Antti Tuisku, suomirock-legenda Tehosekoitin, popin ja iskelmän uranuurtaja Kaija Koo sekä monipuolinen taiteilijalahjakkuus Vesala. Artistikattausta täydentävät myös Cledos, Erin, Gasellit, Gettomasa, Jesse Markin, Luukas Oja, Maustetytöt, Ruusut, Ursus Factory ja Yeboyah.

Artistien esiintymispäivät on julkaistu festivaalin nettisivuilla, ja kaikki lipputyypit ovat myynnissä Tiketissä. Koronapandemian vuoksi perutun Ruisrockin 2020 liput käyvät sellaisenaan vuoden 2021 festivaalilla. Lisää artistijulkistuksia on luvassa myöhemmin.