Ruisrock tuo muutoksia liikennejärjestelyihin

50. Ruisrockin musiikkiohjelma on julkaistu kokonaisuudessaan. Kesän artistikattausta täydentävät Empire of The Sun, Doja Cat, Lil Skies, Beatrice Eli, Nilüfer Yanya ja Lil Halima. Alueelle avautuu juhlavuoden kunniaksi myös uusi Pink Box -lava.