Ruisrockiin uusia artistikiinnityksiä: mukana Yeat, Zara Larsson, JVG ja Alma

Ruisrockiin kiinnitetty yhdysvaltalainen rap-sensaatio Yeat on muotoutumassa kokeellisen rapin pioneeriksi. Myös viraali-ilmiönä tunnettu artisti rikkoo perinteisen rap-kappaleen rakenteita ja venyttää englannin kielen sääntöjä tyylillä, joka on tuonut tekijälle kansainvälistä menestystä.

Yeatin tapaan Ruisrock-sunnuntaille on kiinnitetty myös RnB-duo Emotional Oranges. Funkista ammentava yhdysvaltalaiskokoonpano on tunnettu kokeilevasta otteestaan ja salaperäisyydestään: yhtye paljastaa kasvonsa vain keikoillaan – ja silloinkin fanit saavat vain vilauksen mystisten tekijöiden henkilöllisyyteen.

Myös kansainvälinen pop-ohjelma vahvistuu. Ruisrockin tuore kiinnitys Zara Larsson on ruotsalaisen popin suurnimi, joka on tunnettu poikkeuksellisesta kansainvälisestä menestyksestään. Ruisrock-perjantaina esiintyvä artisti on saanut julkisuutta Lush Lifen kaltaisilla jättihiteillään ja feministisillä kannanotoillaan.

Kotimainen ohjelma kasvaa

Ruisrockissa lavalle nousevat jo vuosikymmenen soittolistoja hallinnut rap-duo JVG ja kansainvälistä suosiota niittänyt Alma. Pop-kattaus vahvistuu myös vasta uutta musiikkia julkaisseella Maustetytöillä, ABREUlla ja aiemmin helmikuussa julkaistulla Samu Haberilla. Elektropoppia Ruisrockiin tuovat Ruusut ja Malla.

Ruisrockin kotimainen rap-kattaus laajenee monella nimellä. Lavalle nousevat eilen julkaistu UMK-ennakkosuosikki Käärijä, melankolista rapia tekevä Lauri Haav, suosittu Karri Koira, kiinnostava kollaboraatio Eevil Stöö & Stepa ja ystävänpäivänä julkaistu Gasellit. Lisäksi Ruisrockissa nähdään palkittu jazz-muusikko Linda Fredriksson Juniper ja räväkkä punk-kokoonpano Huora.

Ruisrock järjestetään 7.–9.7.2023 Turun Ruissalossa. Lisää artistijulkistuksia on luvassa kevään aikana. Artistijulkistuksen myötä myös festivaalin edelleen kasvava päiväkohtainen ohjelma on julki ja kaikki lipputyypit myynnissä Tiketissä.

22.2.23 mennessä julkaistut artistit:

ABREU

Aliisa Syrjä

Alma

Anna Puu

Apulanta

Antti Tuisku

BEHM

Benjamin

BESS

Cledos

Costi

Denzel Curry (US)

Eevil Stöö & Stepa

Ege Zulu

Emotional Oranges (US)

Erika Vikman

Etta

Gasellit

Gettomasa

Haloo Helsinki!

Huora

Isac Elliot

jambo

Jami Faltin

JVG

Karri Koira

KUUMAA

Käärijä

Lauri Haav

Lil Nas X (US)

Linda Fredriksson Juniper

Machine Gun Kelly (US)

Maija Vilkkumaa

Malla

Maustetytöt

Mouhous

Nelli Matula

Olavi Uusivirta

pehmoaino

PinkPantheress (UK)

Ramses II

Ruusut

Samu Haber

Sexmane

Skrillex (US)

slowthai (UK)

Vesala

VIIVI

Yeat (US)

Yona

Younghearted

Yung Lean (SE)

Zara Larsson (SE)